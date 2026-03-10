Колективна жалба от Варна: Глутница кучета напада хора, къса дрехи

Ситуацията с бездомните кучета в Община Варна - район "Приморски", ескалира с всеки изминал ден, както е видно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Получихме колективна жалба от 14 семейства, които са на предела на силите си заради страха, който е неизменна част от ежедневието им. Глутницата напада хора и домашни животни, къса дрехи, а лаенето им е денонощно. „Хората се страхуват особено вечерно време да се прибират, минавайки покрай мястото с казани, но това мястото няма как да се подмине, няма как да се заобиколи участъкът, завладян от глутницата. Тя е от млади кучета без клипси по ушите, които се хвърлят по хората, положението е нетърпимо. Разчитаме на мерките от властите, искаме да живеем спокойно в своя район. Плащаме данъци към Общината, молим незабавно да се реагира на сигнала ни.“ (целият сигнал - тук)

В друга част на същия район положението не е по-различно: „Последните три дни имаме 8 случая на агресиране на глутницата срещу човек - заобикалят мен или друг човек и лаят неспирно, настървено и озъбено. Като по чудо имахме късмет, но трябва да се вземат спешни мерки преди да е пострадал или разкъсан човек.“ (целият сигнал - тук)

За спешни мерки апелира и друг наш потребител - както той, така и други родители вече не пускат децата си да играят дори пред блока. (целият сигнал - тук)

В подкрепа на горния сигнал ни писаха освен за огромния страх, а вече и за разкъсани котки и други животни. (целият сигнал - тук)

От софийското село Железница също ни изпратиха снимки на разкъсани котки, тъй като освен познатите глутници в селото редовно се доставят нови животни с бус. (целият сигнал - тук)

От друга част на София ни алармираха за следното: „В парка „Петър и Павел“ са забелязали две големи бездомни кучета, които имат нашийници и явно общината знае за тях, тъй като бяха три. Третото ухапа няколко души, след което се погрижиха за него от Екоравновесие, предполагам. В момента останалите две големи кучата често лаят по преминаващи колоездачи, много хора преминават на други алеи заради тях. Защо не се махнаха и трите кучета, а все още трябва да се притесняваме да се разходим в парка? Защитен вид не са, какъв е проблемът? Молим да се подходи с разбиране към хората, а не само към кучетата.“ (целият сигнал - тук)

