Тръмп заплаши Куба с "приятелско поглъщане"

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сигнализира, че администрацията му все още се стреми към сваляне на правителството в Куба, на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран, която навлиза във втората си седмица.

Тръмп заяви, че Държавният департамент на САЩ все още е фокусиран върху Куба, където плановете на Белия дом може да включват или да не включват "приятелско превземане“ на острова, съобщава Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио "се занимава“ с Куба, заяви президентът пред репортери във Флорида.

"Той се занимава с това и това може да е приятелско поглъщане, но може да не е. Няма да има голямо значение, защото те всъщност са сведени до, както се казва, изгорели газове. Нямат енергия, нямат пари“, каза Тръмп.

"Или ще сключат сделка, или ние ще го направим също толкова лесно“, добави американският президент.

Куба се бори с енергийна криза от януари, когато американските сили отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро и спряха износа на гориво от Каракас за Хавана, отрязвайки страната от един от малкото ѝ съюзници и ключов източник на петрол за кубинската икономика.

Служители на Белия дом предположиха, че Куба е изправена пред икономически колапс и че правителството ѝ е готово да преговаря с Вашингтон.

Според NBC News Тръмп е заявявал многократно, че кубинското правителство е готово да "падне“ и че неговите лидери искат да "сключат сделка“ с Вашингтон.

Ройтерс добавя, че Куба засега отрича съобщения за разговори на високо ниво, но не е отрекла информацията на американските медии за "неформални разговори" между Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на бившия кубински президент Раул Кастро, и американски представители.