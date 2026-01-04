Равенство между Сити и Челси, “гражданите” могат само да мечтаят за титла

Манчестър Сити надигра тотално гостуващия Челси, но допусна инфарктно изравняване в добавеното време. Лондончани стигнаха с голяма доза късмет до 1:1 в 4-ата минута на допълнителното игрово време на последния мач от 20-ия кръг на Висшата лига на Англия.

В герой за “гражданите“ почти се превърна Тижани Райндерс. Нидерландският халф заби петия си гол през кампанията в 42-ата минута. Енцо Фернандес обаче донесе точката за Челси в заключителните акорди. Домакините доминираха, но не съумяха да възползват и профукаха куп шансове. Веднъж и гредата спаси вратата на Йоргенсен след удар на Ерлинг Холанд.

В този мач Челси бе воден временно от наставника на тима до 21 години Калъм Макфарлейн, след като преди броени дни клубът се раздели с Енцо Мареска.

Така Сити събра актив от 42 точки на второто място в класирането. „Гражданите“ са 6 точки по-малко от лидера Арсенал. Челси е на 5-ата позиция с 31 пункта.

Съвсем очаквано срещата на „Етихад“ започна с доминация на Манчестър Сити. Домакините обаче не успяваха да затруднят Филип Йоргенсен и да създадат чисти голови положения пред вратата му.

В 12-ата минута Раян Шерки центрира от свободен удар, но Енцо Фернандес изчисти топката пред лицето на Рубен Диаш.

Йошко Гвардиол се намеси решаващо, блокирайки изстрел на Естевао в 19-ата минута. След това Манчестър Сити отговори с шут на Фил Фодън, който профуча покрай вратата.

След това Сити започна да усилва натиска си. Ерлинг Холанд получи топката на ръба на наказателното поле и стреля майсторски към вратата на Йоргенсен, но топката се отби в десния страничен стълб.

Логичното все пак се случи в 42-ата минута, когато Тижани Райндерс откри резултата! Нидерландецът показа техника и се справи с Беноа Бадиашил, а след това разстреля Филип Йоргенсен без да остави никакъв шанс на вратаря на Челси да отрази изстрела му.

Малко след почивката Челси можеше да изравни. След атака отляво топката стигна до Енцо Фернандес, който се обърна и подаде към Педро Нето, но той от десетина метра изпрати топката над вратата.

В 50-ата минута хърватският национал Йошко Гвардиол получи травма и бе принудително заменен от Абдукодир Хусанов.

След още 10 минути игра Сити поиска дузпа, но Майкъл Оливър даде знак играта да продължи, а решението му бе подкрепено от ВАР реферите.

В 72-ата минута Челси бе близо до гол, топката стигна до Лиам Делап, който стреля, но Донарума успя да спаси. Това се оказа и първи точен удар за Челси от началото на двубоя. В следващите минути гостите все пак пробваха да стигнат до равенството. Те така и не успяваха да затруднят Донарума.

Късметът обаче им се усмихна в 4-ата минута на добавеното време. Тогава топката достигна до Енцо Фернандес. Първоначално Донарума спаси удара на аржентинеца, но след това той добута кълбото в мрежата за 1:1 и донесе точката за лондончани.

