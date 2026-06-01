Черна Гора ни удари насред Пловдив при мижав интерес

Националния отбор на България загуби контролата срещу Черна гора, играна на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

При нисък зрителски интерес Балша Секулич реализира единственото попадение в 68-ата минута.

Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Предходните две поражения бяха в квалификации за Европейско първенство.

Възпитаниците на Александър Димитров не успяха да впечатлят в първия си двубой на европейска земя след импровизирания триумф на турнето FIFA Series в Азия през пролетта. Тогава бяха победени Соломоновите острови с 10:2 и домакините от Индонезия с 1:0.

Българите създадоха цели 15 положения, но само веднъж се стигна до точен удар. Гостите бяха далеч по-успешни с 5 опита в рамките на вратата след 9 стрелби.

Селекционерът Александър Димитров заложи на Даниел Наумов под рамката на нашата врата. В ролята на бекове започнаха Патрик-Габриел Галчев и Димитър Велковски, а центърът на защитата беше отреден за Кристиан Димитров от Левски и Теодор Иванов от ЦСКА. В средата на терена като титуляри започнаха Петко Панайотов, Андриан Краев и един от любимците на местната публика Никола Илиев, а по фланговете стартираха Марин Петков и Лукас Петков, който трябваше да помагат на централния нападател Тонислав Йорданов.

Следващият мач на "лъвовете" е гостуване на Молдова на 5 юни в Кишинев.

