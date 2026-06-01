Още преди финала: Черен поляк вече е сигурен шампион на НБА

23-годишното крило на Ню Йорк започна сезона в Сан Антонио

01.06.2026 | 18:37 ч.
Снимка NBA

23-годишният поляк Джереми Сохан, който играе за Ню Йорк Никс в Националната баскетболна асоциация, е единственият сигурен шампион още преди финала. 

Той ще се окичи със златен медал дори при загуба на Ню Йорк.

Сохан започна сезон 2025-26 със Сан Антонио Спърс. След като изигра 28 мача от редовния сезон за Спърс, той премина  в Ню Йорк.
По правилника на НБА отборът победител решава кой получава шампионските пръстени, но по традиция играчите, които са започнали сезона с отбора, но след това са напуснали, също получават пръстен.

Джереми е син на полякинята Анета Сохан, която е бивша баскетболистка. Баща му е американец, а семейството живее в основно в Англия. По майчина линия семейството му е дълбоко свързано с полския спорт:

Дядо му Юлиуш Сохан е също баскетболист, после работи в полската федерация. Прадядо му Зигмунд Сохан е бил футболист преди Втората световна война и участник в полската съпротива.

Заради полската си майка той има право на полско гражданство и избира да представлява Полша на международно ниво. Още като юноша играе за полските национални гарнитури и става MVP на Европейското първенство U16, Division B през 2019 г.

