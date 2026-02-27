Селта победи за втори път ПАОК пак без Кирил Десподов

Отборът на ПАОК без Кирил Десподов в състава си загуби с 0:1 като гост на Селта във втория мач от плейофите на Лига Европа. Така след 1:2 в първия мач и общ резултат 1:3 състава от Гърция отпада от надпреварата. За испанците точен бе Уилиът Сведберг в 63-ата минута.

Мускулната контузия измъчва капитана на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов. Нападателят се очаква да бъде извън терените между три и четири седмици.

Белгийският Генк си осигури място в 1/8-финалите на Лига Европа, след като елиминира Динамо Загреб. Хърватите спечелиха гостуването си с 3:1 в редовното време на реванша и така се стигна до продължения, след като Генк бе стигнал до същия успехв Загреб. Белгийците показаха по-здрави нерви и изравниха до 3:3 в двете части по 15 минути и продължават напред с общ резултат 6:4.

Нотингам Форест загуби с 1:2 домакинството си на Фенербахче реванша от плейофите в Лига Европа, но авансът от 3:0 преди седмица в Истанбул изстреля англичаните към следващата фаза на надпреварата. Турският гранд поведе с две попадения на Керем Актюркоглу, но точен удар на Калъм Хъдсън-Одой в 68-ата минута сложи точка на спора.

Болоня записа нова победа с 1:0 над гостуващия Бран в реванша помежду им. Единственото попадение бе дело на Жоао Марио в 56-ата минута. Така италианците продължиха напред в турнира с общ резултат 2:0.

РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ РЕВАНШИТЕ НА ПЛЕЙОФИТЕ В ЛЕ:

ЩУТГАРТ - Селтик 0:1

(в първия мач 4:1, общ резултат 4:2)

0:1 Люк Маккауън (1)

Цървена звезда - Лил 0:2 след продължения

(в първия мач 1:0, общ резултат 1:2)

0:1 Оливие Жиру (4), 0:2 Нейтън Нгой (99)

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 2:0

(в първия мач 1:2, общ резултат 3:2)

1:0 Габи Каниховски (14), 2:0 Кристофер Закариасен (30)

Виктория Пилзен - ПАНАТИНАЙКОС 3:5 след дузпи, 1:1 в редовното време и след продълженията

(в първия мач 2:2, общ резултат 3:3 и 3:5 след дузпи)

0:1 Андрюс Тете (9), 1:1 Карел Спачил (62)

БОЛОНЯ - Бран 1:0

(в първия мач 1:0, общ резултат 2:0)

1:0 Жоао Марио (56)

ГЕНК - Динамо Загреб 2:3

(в първия 3:1, общ резултат 5:4)

0:1 Монсеф Бакрар (45+2), 1:1 Йира Сор (51), 1:2 Лука Стойкович (57), 1:3 Лука Стойкович (75), 2:3 Джуня Ито (101)

НОТИНГАМ - Фенербахче 1:2

(в първия мач 3:0, общ резултат 4:2)

0:1 Керем Актюкоглу (22), 0:2 Керем Актюркоглу (48), 1:2 Калъм Хъдсън-Одой (68)

СЕЛТА - ПАОК Солун 1:0

(в първия мач 2:1, общ резултат 3:1)

1:0 Вилиот Сведберг (63

ПОТЕНЦИАЛНИ ДВОЙКИ ЗА ОСМИНАФИНАЛИТЕ

Победителят от Динамо (Загреб) - Генк срещу Фрайбург или Рома

Болоня срещу Фрайбург или Рома

Ференцварош срещу Порто или Брага

Щутгарт срещу Порто или Брага

Нотингам срещу Мидтиланд или Бетис

Панатинайкос срещу Мидтиланд или Бетис

Селта срещу Лион или Астън Вила

Лил срещу Лион или Астън Вила

РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ REWAN{ITE В ПЛЕЙОФИТЕ НА ЛК:

ЦЕЛИЕ - Дрита 3:2

(в първия мач 3:2, общ резултат 6:4)

1:0 Свит Сешлар (19), 2:0 Дарко Хърка (23), 2:1 Блерим Красничи (26), 3:1 Свит Сешлар (43-дузпа), 3:2 Алберт Дабичай (51)

ФИОРЕНТИНА - Ягелония 2:4 след продължения

(в първия мач 3:0, общ резултат 5:4)

0:1 Бартош Мажурек (23), 0:2 Бартош Мажурек (45+3), 0:3 Бартош Мажурек (49), 1:3 Николо Фаджоли (107), 2:3 Тарас Романчук (114-автогол), 2:4 Хесус Имас (118)

РИЕКА - Омония Никозия 3:1

(в първия мач 1:0, общ резултат 4:1)

0:1 Муамер Танкович (13), 1:1 Тони Фрук (52), 2:1 Тони Фрук (67), 3:1 Даниъл Аду Аджей (79)

САМСУНСПОР - Шкендия 4:0

(в първия мач 1:0, общ резултат 5:0)

1:0 Оливие Нтчам (53), 2:0 Шериф Ндиайе (71), 3:0 Мариус (79), 4:0 Мариус (90+2)

ЛЕХ ПОЗНАН - КуПС Куопио 1:0

(в първия мач 2:0, общ резултат 3:0)

1:0 Пабло Родригес (65)

АЗ АЛКМААР - Ноа 4:0

(в първия мач 0:1, общ резултат 4:1)

1:0 Ро Зангело Даал (5), 2:0 Свен Мейнанс (39), 3:0 Свен Мейнанс (54), 4:0 Исак Йенсен (90+1)

Лозана - СИГМА ОЛОМОУЦ 1:2

(в първия мач 1:1, общ резултат 2:3)

0;1 Яхим Шип (22), 1:1 Омар Джане (35), 1:2 Антонин Русек (44)

КРИСТЪЛ ПАЛАС - Зрински Мостар 2:0

(в първия мач 1:1, общ резултат 3:1)

1:0 Максонс Лакроа (36), 2:0 Еван Гесон (90+3)

ПОТЕНЦИАЛНИ СЪПЕРНИЦИ ЗА ОСМИНАФИНАЛИТЕ:

Лех Познан срещу Райо Валекано или Шахтьор Донецк

АЗ Алкмаар срещу АЕК Атина или Спарта Прага

Сигма Оломоуц срещу АЕК Ларнака или Майнц

Кристъл Палас срещу Майнц или АЕК Ларнака

Целие срещу Спарта Прага или АЕК Атина

Фиорентина срещу Страсбург или Ракув Ченстохова

Риека срещу Ракув Ченстохова или Страсбург

Самсунспор срещу Шахтьор Донецк или Райо Валекано