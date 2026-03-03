IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Изпращаме Георги Велинов на 5 март на стадион "Васил Левски"

Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст

03.03.2026 | 15:10 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Поклонението пред легендарния Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на ст. "Българска армия" бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Организираните фенове на ЦСКА още в часовете след новината за кончината на Велинов се събраха на въпросното място, за да отдадат почит. Ситуацията беше сходна и с Димитър Пенев.

Георги Велинов поклонение ЦСКА Стадион Васил Левски
