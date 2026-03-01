Почина легендарният Георги Велинов

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов ни е напуснал на 1-ви март 2026 г. Новината сподели лидерът сред организираните фенове на "червените" - Иван Велчев.

"Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни", гласи публикацията на върлия запалянко.

Велинов ни напуска на 68 години след тежки боледувания през годините. Роден е на 5 октомври 1957 г. в Русе и израства в местната школа на Дунав. Стига до първия отбор на "драконите" през 1974 г., а 4 години по-късно стига до ЦСКА, за който се превръща в легенда.

На 17 февруари 2026 г. се оказа, че Велинов е в изключително тежко състояние и се бори за живота си във ВМА. Негов син е бившият състезател на ЦСКА - Венцислав Велинов.

Любопитен факт от историята на стража е, че последният му треньорски пост е с настоящия мениджър на клуба Христо Янев. Ветеранът влиза във временният щаб на Янев през 2018 г., когато екипът довършва сезона след раздялата със Стамен Белчев./БГНЕС