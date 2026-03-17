Договориха битка между Фюри и Джошуа

Британските боксьори Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са постигнали споразумение за битка, според журналиста на talkSPORT Гарет Дейвис. Според него страните вече са сe договорили за срещата.

„Битката между Фюри и Джошуа е подписана. Всичко е договорено зад кулисите. Имам надежден източник. Това са хора с големи пари. Битката ще бъде показана по Netflix. Те се движат към нея - и двамата искат битката. Случва се“, написа Дейвис.

36-годишният Джошуа се състезава професионално от 2013 г. Той има 29 победи, 26 от които с нокаут, и четири загуби. В началото на януари чичото на боксьора обяви, че роднината му е сложил край на кариерата си, предава БТА.

37-годишният Фюри има 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство. Следващият опонент на британеца е 36-годишният руски боксьор Арсланбек Махмудов.