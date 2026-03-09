Левски с минимална победа с 1:0 над Локомотив Пловдив

Левски постигна минимална победа с 1:0 над Локомотив Пловдив в мач от 25-ия кръг на efbet Liga. Двубоят се игра на "Герена".

Срещата беше оспорвана и дълго време двата отбора не успяваха да стигнат до попадение. Домакините имаха леко превъзходство, но защитата на гостите се справяше добре и задържаше нулевото равенство.

Развръзката дойде в самия край на срещата. В 89-ата минута Бала реализира дузпа и донесе ценния успех за „сините“.

С победата Левски добави важни три точки в битката за титлата с Лудогорец. Успехът позволи на „сините“ да възстановят аванса си пред разградчани на 9 точки.

Най-новото попълнение на Левски – Стипе Вуликич – дебютира за клуба, а Асен Митков също започна от първата минута. Хуан Переа и Оливер Камдем бяха наказани, а Мустафа Сангаре и Карл Фабиен – контузени.

Мачът започна активно. В 8-ата минута Левски можеше да открие резултата – след центриране на Бала, Вуликич игра с глава, а Око-Флекс стреля от близко разстояние, но ударът му бе блокиран от Лукас Риан на голлинията. Седем минути по-късно Вуликич засече подаване на Бала и прати топката в мрежата, но бе в засада и попадението не бе зачетено.

В 20-ата минута треньорът Душан Косич направи принудителна смяна – Каталин Иту бе заменен от Жулиен Лами.

През втората част „смърфовете“ имаха шанс да поведат. В 52-ата минута Йоел Цварц изведе Лами, който преодоля вратаря Алдаир, но опитът му премина покрай десния страничен стълб. В 66-ата минута Акрам Бурас стреля от границата на наказателното поле, но вратарят на Локомотив се намеси без проблем.

Левски можеше да открие резултата в 86-ата минута, когато Радослав Кирилов свали топката към Рилдо, но Милосавлиевич успя да скъси ъгъла и да спаси.

Решаващият момент дойде в 89-ата минута, когато „сините“ получиха дузпа след нарушение на Мартин Русков срещу Око-Флекс. Евертон Бала изпълни наказателния удар и прати топката в левия ъгъл, като вратарят Милосавлиевич не успя да я спаси.

