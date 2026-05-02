BGONAIR Live Новини Днес | 68

Байерн Мюнхен стигна до зрелищно 3:3 срещу Хайденхайм в Бундеслигата

Отборът на Франк Шмидт остава последен в класирането

02.05.2026 | 20:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Драмата в Бундеслигата достигна връхната си точка, след като Байерн Мюнхен измъкна зрелищно равенство 3:3 срещу Хайденхайм с гол в десетата минута на добавеното време. Героят за шампионите стана Майкъл Олисе, който спаси тима си от изненадваща загуба срещу съперник, борещ се за оцеляване, пише gol.bg.

Отборът на Франк Шмидт остава последен в класирането, но е само на три точки от Санкт Паули, който заема позицията за плейоф за оставане.

Буду Зивзивадзе отбеляза в четвърти пореден мач за Хайденхайм, а Ерен Динкджъ добави още едно попадение, с което гостите поведоха с два гола още през първото полувреме. Байерн обаче вече показа подобен характер – след като губеше с 0:3 срещу Майнц миналата седмица, баварците стигнаха до победа, а и този път не се отказаха.

Леон Горецка намали в 44-ата минута, а след почивката шампионите възстановиха равенството. Нов гол на Зивзивадзе в 76-ата минута отново изведе Хайденхайм напред, но в самия край Олисе наказа съперника и оформи крайното 3:3, оставяйки гостите на дъното в таблицата.

Бундеслигата футбол Байерн Мюнхен Хайденхайм
