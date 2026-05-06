За или протв парадите? Те са скъпи и се провеждат в малко страни

Полк. Цуров: Трябва да се освободим от старата техника в армията

06.05.2026 | 10:35 ч. 5

В София започна освещаването на бойните знамена в Деня на храбростта и празника на Българската армия. Без парад, но с въздушно шоу армията ни отбелязва днешния си професионален празник. 

Полк. Вилис Цуров съобщи пред Bulgaria ON AIR, че гражданите няма да видят цялата техника, но ще видят представители на отделните родове авиация. 

"Състоянието на техниката не е на много високо ниво, но тенденцията е да се развива. С новите самолети F-16 се надявам нещата да бъдат много подобрени. Този въздушен комплекс може да изпълнява многофункционални задачи", посочи полк. Цуров.

"До 2020 г. беше модерно да се говори за модернизация, но след започване на войната в Украйна се заговори за трансформация. Това означава освобождаване от старата техника. Надявам се това да се оцени от нашите политици и да се предприемат мерки", каза още председателят на Съюза на офицерите от резерва.

По думите на полк. Цуров техниката в нашата армия е морално и физически остаряла. 

"Парадите са типични за малко държави в света, а един парад струва много средства. Аз съм против парадите, но празниците трябва да се отбелязват с други ритуали, които са по-близо до гражданите", посочи още той.

Полк. Цуров отбеляза, че по статистика засега има окомплектоване на личния състав във възходяща линия. 

