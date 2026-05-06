Иранският външен министър се срещна в Пекин с китайския си колега

Няма информация какво са обсъждали Арагчи и Ван И

06.05.2026 | 10:14 ч. 1
Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с китайския си колега Ван И на фона на напрежението със САЩ, съобщават днес държавни медии в двете страни, цитирани от ДПА.

Китайската информационна агенция Синхуа обяви, че разговорите между двамата министри вече са се състояли. Ирански държавни медии потвърдиха срещата.

За момента не е известно какво са обсъждали Арагчи и Ван И, но се предполага, че сред централните теми е войната в Иран, предаде БТА.

Пекин и Техеран са близки икономически партньори, като Китай е смятан за най-големият купувач на ирански петрол. Пекин многократно е критикувал действията на САЩ срещу Иран.

Арагчи е на еднодневно посещение в Китай приблизително седмица преди очаквана визита на американския президент Доналд Тръмп там за среща с китайския му колега Си Цзинпин. Ройтерс припомня, че посещението на Тръмп бе обявено от Вашингтон за 14 и 15 май, но ДПА отбелязва, че Пекин все още не го е потвърдил.

иран китай среща външни министри
