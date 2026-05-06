Ще се справим с предизвикателствата, смята адмирал Ефтимов

Армията в днешните условия дава възможност за личностна и професионална реализация. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в ефира на бТВ преди днешния водосвет на бойните знамена и знамената светини пред Паметника на Незнайния воин в София по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия – 6 май.

Това е най-благородната и отговорна професия в служба на обществото, каза адмирал Ефтимов.

Има много предизвикателства, но съм убеден, че ще се справим с тях. Убедеността ми идва от труда, отговорността и отношението на военнослужещите към служебните им задължение в тези предизвикателни времена, каза началникът на отбраната.

Като най-сериозни предизвикателства пред българската армия адмирал Ефтимов посочи поддържането на съществуващите способности за изпълнение на конституционните задължения, военни дежурства и готовност за реакция, както и осигуряването на процеса на трансформация и модернизация. Ефтимов отбеляза, че нарушенията във веригата на доставки, нарастващото търсене на отбранителни продукти и ограниченият капацитет на отбранителната промишленост в световен мащаб имат своето отражение върху всички модернизационни процеси.

Удовлетворен съм от темпа на усвояване на новите самолети, отговорно се отнася летателният състав. Вдигнахме флага на първия многофункционален модулен патрулен кораб, другия кораб чакаме следващата година. Пристигнаха първите бойни бронирани машини и започна тяхното асемблиране в завод „Ивайло“, а по линия на сътрудничество със САЩ получихме и осем машини, с които личният състав започна обучение, посочи още началникът на отбраната.

По думите му, армията развива способности, базирани на дронове от 2020 г., а сега се разширяват разузнавателните и ударни възможности на дроновете. По думите на адмирал Ефтимов, разходите за отбрана в рамките на 2% не могат да осигурят трансформацията на въоръжените сили и привличането на личен състав, така че да се развият адекватни способности бързо.

Началникът на отбраната призова младите хора да се запознаят с живота в армията и да преценят възможностите за реализация.