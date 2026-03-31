Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" в Бургас

Благотворителен "Мач на надеждата" ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас, съобщи бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров на пресконференция.

Фондация "Стилиян Петров" и „Мачът на надеждата“ винаги са имали за цел да подпомагат хора в нужда и болнични заведения, заяви Петров. Той изрази благодарност към Община Бургас и кмета Николов за подкрепата и ангажираността към каузата.

Благодаря на всички спонсори и партньори, които отново поеха отговорността да бъдат част от тази кауза. Футболът не е само игра. Мачът на надеждата е повече от футбол. Знам колко е важно едно такова благотворително събитие за хора, които се борят с онкологично заболяване, заяви Петров.

На пресконофернцията бяха бившият треньор на Стилиян Петров - Димитър Димитров-Херо, който също е преминал през онкологично заболяване, футболистът Стойко Сакалиев, който има личен опит с болестта в семейството си, кметът на Бургас Димитър Николов, лекари от Онкологичния център в Бургас.

По думите на Петров срещата ще бъде между два състава – български звезди, бивши футболисти, и звезди от световния футбол, като към тях ще се присъединят артисти и актьори от България и чужбина.

"Вчера бях на стадион "Лазур". Работата там върви с неуморни темпове. Всички хора, фирми и партньори, които са поели ангажимента да помагат, са са сигурни, че на 6 юни стадионът ще бъде в перфектно състояние, което ме радва. Билетите са вече в продажба и всеки желаещ ще може да си закупи, включително и на касата на Държавната опера в Бургас. Надявам се, че ще направим невероятен празник за Бургас и съм сигурен, че стадионът ще бъде пълен", допълни Петров.

"Искам да благодаря на Стилиян за жеста и за отношението към бургазлии. Той е изключително популярно световно име във футбола, личност, свързана с много каузи, човек с голямо сърце, който мобилизира надежда. Убеден съм, че решението това събитие да бъде в Бургас е израз на отношение към града и към нашето общинско заведение – Комплексния онкологичен център. Това са хората със златни ръце, които ежедневно се борят с това тежко заболяване", заяви Димитър Николов. Той призова феновете да закупят билети и да бъдат съпричастни към каузата.

Очаква се много известни футболни имена да пристигнат в Бургас.

"Това е шанс градът да бъде популяризиран, особено в началото на летния сезон. Подобни събития са изключително важни за местната икономика и туризма", допълни той.

Петров обяви и част от участниците в мача. Треньори на българския отбор ще бъдат Димитър Димитров-Херо, Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов, а сред футболистите ще бъде и Стойко Сакалиев. От българска страна участие ще вземат Димитър Бербатов, Красимир Балъков и Здравко Янков. Сред чуждестранните имена са Джо Харт, бивш вратар на Манчестър Сити, Тотнъм и Селтик, Уес Браун, бивш футболист на Манчестър Юнайтед, както и Якубу Айегбени, играл за Евертън. До 6 юни ще бъде обявена допълнителна информация за останалите участници.

Димитър Димитров-Херо заяви, че говори не само като участник, но и като човек, преминал през тежкото заболяване.

"Знам какво е страхът и неизвестността за утрешния ден. Знам какво е надеждата. Призовавам всички да покажем, че сме хора с големи сърца и можем да бъдем съпричастни към този проблем. Подкрепата е изключително важна и благодарение на нея днес съм тук", каза той.

Стойко Сакалиев също призова за подкрепа.

"Великите събития правят великите хора. Това, което прави Стилиян Петров, е нещо наистина значимо. В днешно време много семейства в България се сблъскват с този проблем и обществото трябва да бъде обединено, за да помага. Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство и Стилиян беше човекът, който откликна. Призовавам всички да подкрепят тази кауза", посочи Сакалиев.

Петров допълни, че част от събраните средства ще бъдат дарени за онкологичното лечение в Бургас, както и за Любослав Пенев и Петър Хубчев, както и други нуждаещи се.

"Както и при първия Мач на надеждата, когато подкрепихме над 80 души и 10 болници в България, така и сега ще продължим да помагаме. Това са наши приятели и съотборници и знаем колко е важна тази битка", каза той.

По думите му подобни инициативи показват необходимостта от обединение и съпричастност към хората, които преминават през тежки изпитания, като подчерта, че тази кауза ще продължи да бъде сред основните приоритети на фондацията.