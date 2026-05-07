Покрай Москва монтират още над 40 кули с ПВО

Те са въоръжени с ракетни комплекси "Панцир-С1"

07.05.2026 | 07:51 ч.
Снимка БГНЕС

На фона на растящата заплаха от украински дронове Кремъл е решил да превърне Москва в крепост. За тази цел около столицата се изгражда няколко степенна ешелонирана система за противовъздушна отбрана /ПВО/. Спътниковите снимки показват, че през 2025 г. са били поставени допълнително поне 43 кули със зенитни ракетни комплекси "Панцир-С1".

На практика така се разширява съветския "малък обръч" от ПВО с радиус 50 км, който така и не беше използван по време на Студената война. Нови позиции се появиха до Зеленоград, Подолск, Гжел, на територията на бившия радиотехнически център край Наро-Фоминск, край полигона на Централния научно-изследователски институт за точно машиностроене. Няколко установки са поставени до летищата Домодедово и Жуковски, пише Сега.

Отделно за парада на 9 май в Москва бяха прехвърлени още 280 системи за ПВО, включително от Казан и Грозни.

