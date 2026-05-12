Черно море с крачка към баража за Лигата на конференциите, надви Локо Пловдив

Черно море гледа смело към баража за участие в Лигата на конференциите, след като тресна с 2:0 Локомотив Пловдив в среща от 3-ия кръг в потока в плейофите за спора за Европа. Попадения за варненци на стадион "Тича" забиха Асен Чандъров и Асен Дончев.

С успеха си варненският тим изпревари пловдивските "железничари" с 2 точки. Черно море и с 54 точки, а Локомотив – с 52 точки, два кръга преди края на сезона.

Двата отбора изиграха слабо първо полувреме, през което почти не създадоха чисти голови ситуации. Завалялият в средата на първата част силен дъжд създаваше допълнителни трудности и на двата тима. Първата възможност в мача бе за домакините в 19-ата минута, когато Васил Панайотов стреля от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри над вратата на пловдивския тим. В 29-ата минута Жулиен Лами стреля опасно, но топката попадна в ръцете на вратаря на Черно море Кристиан Томов. В 40-ата минута при първия си точен изстрел в срещата домакините откриха резултата. Асен Чандъров стреля от около 20 метра фронтално срещу вратата на Локомотив, а топката влезе в долния десен ъгъл на вратаря Боян Милосавлиевич за 1:0.

В 50-ата минута Локомотив Пловдив можеше да изравни резултата. Георги Чорбаджийски бе изведен вот Жоел Цварц в отлична позиция между Влатко Дробаров и Жоао Бандаро, напредна и стреля, но за късмет на домакините топката премина встрани от вратата. В 60-ата минута Жулиен Лами отправи страхотен удар към вратата на домакините, но вратарят Кристиан Кръстев внимаваше и успя да избие топката. В 65-ата минута Ертан Томбак се пребори за топката край тъчлинията отдясно, напредна, навлезе в наказателното поле на гостите и върна топката към Асен Дончев, който с удар по диагонал вкара за 2:0 за Черно море. В 68-ата минута Андреяс Калкан изпълни хубав пряк свободен удар леко вляво от вратата на гостите, но за късмет на пловдивчани топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 77-ата минута Локомотив можеше да вкара гол, но Ертан Томбак успя да избие топката от голлинията на опразнената поради неразчетено излизане на вратарят Кристиан Томов врата след удара на Лукас Риан. В 84-ата минута Ивайло Иванов от гостите получи втори жърт и съответно червен картон и напусна игра.

