НБА: Ню Йорк Никс поведе на Спърс във финалната серия след впечатляващ обрат

Отборът на Ню Йорк Никс започна с победа във финалната серия в НБА, след като надделя като гост над Сан Антонио Спърс със 105:95.

Героят за гостите бе Джейлън Брънсън, който завърши с 30 точки, като 13 от тях вкара в последната четвърт. Карл-Антъни Таунс допринесе с 18 точки и 12 борби, а Никс записаха своята 12-а поредна победа в плейофите – постижение, изравняващо втория най-дълъг победен ход в историята на елиминациите в лигата.

Тимът от Ню Йорк, който играе първи финал в НБА от 1999 година насам, навакса пасив от 14 точки през третата четвърт и завърши двубоя със серия от 11 безответни точки. О Джи Ануноби също имаше ключова роля с 17 точки, 12 от които дойдоха в последния период. Никс не допуснаха нито една грешка в заключителната част на срещата.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма записа 26 точки, 12 борби и 3 чадъра, но стрелбата му бе далеч от обичайното ниво – едва 6 успешни опита от 21. Стефон Касъл добави 17 точки и 8 борби, а Джулиан Шампани и Дилън Харпър завършиха с по 16 точки.

Развръзката настъпи в последните минути. Брънсън даде аванс на Никс при 94:86 малко повече от шест минути преди края, но Уембаняма поведе домакините към серия от 9:0 и Спърс обърнаха до 95:94. Това обаче се оказа последният кош за тексасци в мача. Брънсън реализира тройка за нов обрат, а Микал Бриджис, Ануноби и пак Брънсън подпечатаха успеха.

На почивката Сан Антонио водеше с 55:48, а в началото на третата част увеличи преднината си до 65:51. Ню Йорк обаче отговори с впечатляваща серия от 20:6 и изравни резултата още преди последната четвърт.

Втората среща от финалната серия, която се играе до четири победи, е в петък вечер.