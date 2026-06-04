Ким Чен Ун ги награди: Футболистки реват и подскачат след спечелената Шампионска лига на Азия ВИДЕО

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично прие победителите в Шампионската лига за жени на Азиатската футболна конференция в Пхенян по-рано тази седмица, прегръщайки играчите и позирайки за снимки с тях, докато те плачеха от радост и подскачаха весело, в пълен противовес на хладната им реакция, когато спечелиха титлата.

Женският ФК "Наегохянг" спечели титлата в най-големия клубен отбор на Азия с победа с 1:0 над японския "Токио Верди Белеза" на финала в Сувон на 23 май, превръщайки се в първия севернокорейски отбор, спечелил Шампионската лига за жени на Азиатската футболна конференция.

Ким поздрави играчите за историческото им постижение, съобщиха държавните медии, а също така гледа приятелски мач между "Наегохянг" и женския национален отбор до 17 години.

На 23 май "Наегохянг" отпразнува победата с парад с националното знаме на Северна Корея. Развяването на знамето обикновено се счита за табу, тъй като е забранено съгласно Закона за националната сигурност на Южна Корея, въпреки че може да се използва при определени обстоятелства, включително някои международни спортни събития.

Голът на капитана Ким Кьонг Йонг точно преди почивката беше достатъчен, за да запечата победата и да осигури титлата на севернокорейския отбор в първата им година в състезанието, пишат от BBC.

"Днес, когато сме изправени пред исторически момент, в който напредваме към света като водещ отбор в Азия, емоциите и страстта, които изпитваме, са просто неописуеми", каза треньорът на "Наегохянг" Ри Ю Ил. %Церемонията по награждаването вече приключи и сега сме изправени пред задачата да се изправим пред различни нови предизвикателства, които ни предстоят."

Победата за севернокорейския отбор означава, че те ще се явят на Купата на шампионите на ФИФА за жени догодина

В нея участват шампионите на всяка от шестте континентални конфедерации.

Официално нямаше гостуващи привърженици на мача поради ограниченията за пътуване между Северна и Южна Корея.

Около 1200 членове на граждански групи, подкрепени от министерството на обединението на Сеул, обаче присъстваха на финала.

Треньорът Ри и Ким, която отбеляза победния гол в мача, по-късно напуснаха пресконференцията, след като южнокорейски репортер им зададе въпрос, в който страната им се наричаше "северният отбор".

"Всички наши играчи се фокусираха единствено върху спечелването на днешния мач, влагайки усилия, като същевременно ценяха всяка минута и секунда", обясни Ри. "Нямах време или място да се занимавам с различни други въпроси."

🥇⚽ Pyongyang Reach The Pinnacle! Kim Jong-Un Celebrates With New Queens Of Asia After Naegeohyang Women's Football Team Become First DPRK Team To Win Asian Champions League 📹 KCNA pic.twitter.com/fOQ7maGl9x — RT_India (@RT_India_news) June 3, 2026

В изказване преди полуфинала министърът на обединението на Южна Корея Чунд Донг-йонг заяви, че мачът ще създаде "положителен прецедент" за междукорейските отношения.

Двете Кореи технически все още са във война, след като не успяха да подпишат мирен договор след края на Корейската война през 1953 г.

Оттогава са правени опити за подобряване на отношенията, но връзките между двете страни се влошиха през последните години, като Северна Корея нарече Южна Корея "най-враждебната си държава" и заяви, че вече няма да се стреми към обединение.

Южнокорейският президент Ли Дже Мюн обаче се стреми да подобри връзките си.

North Korea and South Korea players didn't shake hands 🤯pic.twitter.com/mIhn1plRcY — Total Football (@TotalFootball) May 9, 2026