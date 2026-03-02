Севернокорейската женска футболна машина се задейства

През 1966 г. Северна Корея се зарадва на последния си голям успех в международния футбол, когато мъжкият национален отбор победи Италия и достигна до четвъртфиналите на Световното първенство. 60 години по-късно страната е в добра позиция за още един успех - този път за женския си отбор.

С откриването на Купата на Азия за жени в Австралия в неделя, "Източните азалии", както са известни севернокорейските жени, започват сред фаворитите, редом с Китай, Япония и домакините. Турнирът представлява завръщане към световния футбол за отбора след години в изолация в резултат на международни санкции, пандемията от COVID-19 и допинг скандал.

През 2011 г., след серия от успехи, за пет от играчите на отбора по време на Световното първенство за жени в Германия става ясно, че са приемали забранен стероид. Севернокорейците имат обяснение: те са имали лошия късмет наскоро да бъдат ударени от мълния. Като лечение им е било дадено традиционно китайско лекарство от еленска мускусна жлеза, което, според тях, е причината за положителните тестове.

По това време севернокорейските жени бяха във възходяща посока, след като спечелиха множество трофеи, включително три титли от Купата на Азия между 2001 и 2008 г. Но световната футболна организация ФИФА не се впечатли от странното извинение и те бяха изгонени от Световното първенство през 2015 г.

Те не успяха да се класират за състезанието през 2019 г., а след това дойде пандемията. Но през последните няколко години "Азалиите" възвърнаха своята конкурентоспособност, особено сред младежките си отбори, които се възползват от държавно спонсорирана система, която идентифицира потенциала у младите момичета и го култивира с интензивна дисциплина.

В края на 80-те години на миналия век, скоро след като идеята за Световно първенство по футбол за жени беше предложена за първи път, правителството създаде национална футболна програма както за момичета, така и за момчета, като задължи играта да се играе в училищата и създаде отбори за жени във въоръжените сили.

Талантливи момичета на десетгодишна възраст се изпращат в държавни интернати, а оттам в спортни университети, където тренират ежедневно. Това им дава такова предимство в младежките турнири - малко вероятно е холандските момичета, които те победиха в Мароко, да отделят толкова време на играта или да имат същите стимули.

Свързани статии Възходът и падението на Северна Корея - спящият гигант на женския футбол

Успехът е от полза за цялото семейство на играча, носейки привилегии като правото да живее в столицата Пхенян, подарък - апартамент, допълнителни пари за храна и дрехи, както и мечтата един ден да се срещнат с върховния лидер Ким Чен Ун.

На въпроса какво я мотивира, Джон Ил-чонг, играч на турнира на Световното първенство за жени до 17 години през 2024 г., каза:

"Желанието и честта на нашия отбор беше да предадем на уважавания бащински маршал Ким Чен Ун рапорт за удоволствие и победа. Ще тренирам все по-усърдно в бъдеще, за да демонстрирам честта на Северна Корея по целия свят."

По стандартите на севернокорейските лидери, Ким е шампион по участието на жените в обществения живот. Неговият външен министър и ръководителят на протокола са жени, по-малката му сестра е един от най-близките му съветници, а дъщеря му тийнейджърка, Ким Джу-ае, изглежда е в позиция да го наследи.

"Северна Корея забеляза възможност за развитие на футболен отбор от световна класа", пише Юнг У Лий, специалист по севернокорейски спорт в Единбургския университет, цитиран от The Times. "Нейната полова идеология, основана на социалистически феминизъм, е изградена в социокултурно пространство, в което футболистките просперират естествено. Футболният триумф предлага на севернокорейския режим ефективно средство за политическа пропаганда, за да изрази изключителния си национализъм и да укрепи авторитарното си господство."

Но националният отбор се състезава срещу международни връстници, които също тренират на пълен работен ден, подкопавайки предимство, предоставено на по-младите играчи в техните спортни академии. Севернокорейските футболисти не могат да играят в чуждестранни лиги, защото плащането на заплатите им би било нарушение на санкциите на ООН.

Успехът за "Източните азалии" далеч не е гарантиран и те са изправени пред особено силно предизвикателство от домакините, австралийския "Матилдас".