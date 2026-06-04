Впечатляваща победа на Даниел Динев на SENSHI 31

Перспективният български кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев постигна впечатляваща победа над румънската звезда Бенджамин Адегбуй по време на международната гала вечер SENSHI 31, проведена на сцената на Античния театър в Пловдив.

"Още малко ми е трудно да го осъзная, но съм супер щастлив. Бяхме изгледали всичко за съперника, аз също бях гледал негови мачове и клипове. Имаше силни моменти за румънеца, но успяхме да вземем победата", каза Динев пред "България сутрин".

От своя страна треньорът му Цветелина Славева обясни пред Bulgaria ON AIR, че все още не е направен пълен анализ на представянето, но е ясно, че има елементи, които трябва да бъдат усъвършенствани.

Подготовката за дебюта на Динев в SENSHI е била изключително тежка. Самият състезател я определи като най-трудната в кариерата си до момента.

Освен интензивните тренировки и строгия режим, той е трябвало да преодолява и контузии. Въпреки болките, отказването никога не е било вариант за него.

"По време на подготовката постоянно следяхме как се чувства. Правехме прегледи и ако имаше причина да не продължи, най-вероятно нямаше да го допуснем до срещата. Но той се чувстваше добре през цялото време", посочи Славева.

Голяма роля за успеха на боеца ни е изиграла и стриктната комуникация между състезател и треньори.

Славева разказа, че по време на почивките между рундовете са му напомняли предварително уточнените комбинации и тактически задачи, а той е изпълнявал указанията дисциплинирано.

Динев не пропусна да благодари на публиката в Пловдив, която според него е създала невероятна атмосфера.

Той определи излизането си на ринга в Античния театър като уникално преживяване, което трудно може да бъде сравнено с друго състезание.