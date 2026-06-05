Ливърпул официално потвърди за новия мениджър Андони Ираола

Андони Ираола е новият мениджър на английския Ливърпул, обявиха официално от клуба.

43-годишния испанец заменя на поста Арне Слот. Слот води "червените" през последните два сезона, като беше начело на отбора при спечелване на 20-ата титла на страната, предава БНР.

„Можем да потвърдим, че Андони Ираола се е съгласил да стане новият старши треньор на клуба преди сезон 2026-2027“, заявиха от Ливърпул в съобщение в социалните мрежи. Срокът на контракта не се съобщава, но според други източници той е за две години.

„Не са необходими много неща, за да те привлече Ливърпул. Ливърпул си е Ливърпул“, каза Ираола в изявление. „Но очевидно атмосферата, феновете, клубът, играчите, шансът ми да тренирам играчи от най-високо ниво, шансът да се боря за титли. Мисля, че не може да бъде по-привлекателно от това. Трудно е да се намери. Така че съм наистина развълнуван да започна“, добави той.

В края на сезон 2025-2026 "червените" завършиха на пето място в класирането във Висшата лига с 60 точки. Борнемут, под ръководството на Ираола, остана на шеста позиция с 57 точки.

Ираола никога не е ръководил топ клуб, нито е печелил голям трофей като треньор, заради което назначението му се приема с противоречиви чувства от феновете на клуба.

Испанецът бързо беше определен като „основна цел на клуба“ и преговорите успяха да се проведат бързо, тъй като договорът на Ираола изтича, след като изведе Борнемут до шесто място и първата си европейска кампания, а спортният директор на Ливърпул Ричард Хюз вече „има връзка с него“, като го назначи за „черешите“ преди три години.

Ираола иска да доведе със себе си в Ливърпул помощниците Томи Елфик и Шон Купър, анализатора Том Уебър и фитнес треньора Пабло де ла Торе.

Бившите играчи на Ливърпул Тиаго Алкантара и наскоро сложилия край на кариерата си Джеймс Милнър са свързвани с треньорски роли, но това ще остане решение на Ираола.

Назначаването е в съответствие с желанието на клуба да се върне към по-агресивен, напрегнат стил на футбол, който загубиха по време на втория сезон на Слот и който в крайна сметка му костваше работата.