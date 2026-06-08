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Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал

Той изпревари бизнесмена Енрике Рикелме и ще остане начело на клуба до 2030

08.06.2026 | 08:20 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид, съобщава El Chiringuito. 79-годишният Перес направи първи изявление след победата си:„Победихме. Тук съм, за да защитавам Реал Мадрид. Ние сме семейство. Ще продължим да печелим титли заедно. Борбата за 16-та титла от Шампионската лига започва днес“, цитира журналистът и вътрешен човек Фабрицио Романо думите на Перес в социалните мрежи.

Перес изпревари опонента си, испанския бизнесмен Енрике Рикелме, и ще остане начело на клуба до 2030 г. Това ще бъде осмият му пореден мандат начело.

След като спечели президентските избори в Реал Мадрид, 79-годишният Флорентино Перес обяви назначаването на португалския треньор Жозе Моуриньо за старши треньор на клуба.

„Горди сме да приветстваме отново един от най-добрите треньори в света, истински мадридиста... Жозе Моуриньо“, цитира Фабрицио Романо думите на Перес в социалните медии X.

Моуриньо преди това работи в Реал Мадрид от 2010 до 2013 г. Под негово ръководство отборът спечели испанското първенство, Купата на Испания и Суперкупата на Испания. Миналия сезон „Лос Бланкос“ не успяха да спечелят нито един трофей.

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