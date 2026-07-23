Христиан Господинов: Трудът рано или късно се отплаща

Христиан Господинов спечели световната титла на международния турнир Световна купа "Варна", проведен в началото на юли.

Пред "България сутрин" състезателят определи надпреварата като една от най-престижните в киокушин у нас и призна, че пътят до първото място е бил труден.

"Трябва отдаденост, дисциплина и постоянство. Често идва момент, в който си казваш, че вече трябва да спреш, но после трудът се отплаща и виждаш, че работата не е била напразна", разказа Господинов.

Познавал добре съперника си

В решаващите срещи той се изправил срещу Денислав Илиев, с когото вече се е срещал на национални състезания.

"Познавам стила му на игра", посочи Господинов.

По думите му подготовката преди всяко състезание е различна и зависи от конкретния противник. Заедно с треньора си Иван Иванов анализират силните и слабите страни на съперниците и изграждат тактика за всеки двубой.

"Психологическата нагласа е най-важна. Ако един състезател не влезе уверен, загубата е сигурна", подчерта каратистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Баща му е най-голямата опора

Господинов отдаде голяма част от успеха и на треньора си, когото определи като най-добрия за него.

Най-силната подкрепа обаче получава от своя баща.

"Той ме насочва по правилния път, дава ми съвети, подкрепя ме винаги и е моята опора", каза състезателят.

Като най-силна страна в играта си Господинов посочи техниката с предния крак.