Христиан Господинов: Трудът рано или късно се отплаща

Христиан Господинов спечели световната титла на международния турнир Световна купа "Варна", проведен в началото на юли.
Пред "България сутрин" състезателят определи надпреварата като една от най-престижните в киокушин у нас и призна, че пътят до първото място е бил труден.
"Трябва отдаденост, дисциплина и постоянство. Често идва момент, в който си казваш, че вече трябва да спреш, но после трудът се отплаща и виждаш, че работата не е била напразна", разказа Господинов.
Познавал добре съперника си
В решаващите срещи той се изправил срещу Денислав Илиев, с когото вече се е срещал на национални състезания.
"Познавам стила му на игра", посочи Господинов.
По думите му подготовката преди всяко състезание е различна и зависи от конкретния противник. Заедно с треньора си Иван Иванов анализират силните и слабите страни на съперниците и изграждат тактика за всеки двубой.
"Психологическата нагласа е най-важна. Ако един състезател не влезе уверен, загубата е сигурна", подчерта каратистът в ефира на Bulgaria ON AIR.
Баща му е най-голямата опора
Господинов отдаде голяма част от успеха и на треньора си, когото определи като най-добрия за него.
Най-силната подкрепа обаче получава от своя баща.
"Той ме насочва по правилния път, дава ми съвети, подкрепя ме винаги и е моята опора", каза състезателят.
Като най-силна страна в играта си Господинов посочи техниката с предния крак.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.