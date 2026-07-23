ЦСКА удържа Карабах и остави развръзката за реванша в София

ЦСКА завърши 0:0 при гостуването си на Карабах в първия мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Така "червените" си осигуриха добри изходни позиции преди реванша след седмица на стадион "Васил Левски", където ще бъде определен крайният победител.

Възпитаниците на Христо Янев се представиха на ниво срещу миналогодишния участник в основната фаза на Шампионската лига. През по-голямата част от срещата ЦСКА игра равностойно с домакините, а в заключителните минути устоя на сериозния натиск на Карабах, за да си тръгне с ценно равенство.

Първата опасност в двубоя беше пред вратата на Карабах. Още в петата минута Йоанис Питас отправи точен, макар и неособено силен удар от около 20 метра, с който затрудни вратаря на домакините. Малко по-късно Карабах отговори с опасна атака по левия фланг, завършила с изстрел на Бруно Ланга, но Фьодор Лапоухов се намеси сигурно.

Ланга продължи да бъде най-активният футболист за домакините през първото полувреме, като отправи още два удара, но нито един от тях не намери целта. В 40-ата минута ЦСКА беше близо до откриване на резултата, след като Анхело Мартино центрира опасно, а топката едва не изненада вратаря Кохалски. В самия край на първата част Кади Боржеш стреля от пряк свободен удар от над 30 метра, но Лапоухов улови без проблеми.

След почивката ЦСКА започна по-активно и в рамките на няколко минути отправи няколко удара към вратата на Карабах, без обаче да стигне до чисто голово положение.

В 59-ата минута домакините пратиха топката във вратата на ЦСКА след изпълнение на корнер и разбъркване в наказателното поле, но попадението на Кади Боржеш беше отменено заради засада след намесата на италианската съдийска бригада, ръководена от Даниеле Кифи.

Последва открит футбол с положения и пред двете врати. Удар на Йоанис Питас беше блокиран, а малко след това Леандро Годой не успя да завърши обещаваща атака, след като защитник на Карабах се намеси решително в последния момент.

В 73-ата минута Христо Янев направи първите си промени, като в игра се появиха Исак Соле и Жоел Цварц на местата на Макс Ебонг и Леандро Годой. Малко след това Питас се озова на добра позиция в наказателното поле, но ударът му беше избит в корнер.

Последните десетина минути преминаха под натиска на Карабах. След две поредни грешки в отбраната на ЦСКА домакините създадоха няколко опасни положения, но Лапоухов демонстрира отличен рефлекс при удара на Педро Бикальо. Малко по-късно Жан-Филип Гбамен се намеси решително и изчисти с глава пред голлинията, а резервата Джони Монтиел също не успя да преодолее беларуския страж.

В 85-ата минута Тамиму Уору направи официалния си дебют с екипа на ЦСКА, заменяйки Анхело Мартино.

В последната минута от редовното време Йоанис Питас прати топката във вратата с елегантен прехвърлящ удар, но попадението правилно беше отменено заради засада. До края Карабах също пропусна добра възможност, а в добавеното време в игра за ЦСКА се появиха Петко Панайотов и Мохамед Брахими.

След нулевото равенство в Баку всичко остава отворено преди реванша в София, където ЦСКА ще се опита да направи решителната крачка към следващия квалификационен кръг на Лига Европа.

Повече спортни новини може да четете на Gol.bg.