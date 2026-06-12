Южна Корея изненада Чехия в първия кръг от Група А

Мачът от Група А на Световното първенство по футбол през 2026 г. между Южна Корея и Чехия приключи. Отборите играха на стадион „Акрон“ в Сапопан, Мексико. Рефер беше Амин Омар от Египет. Южна Корея спечели мача с 2:1.

Защитникът на Чехия Ладислав Крейчи отбеляза първия гол в мача в 59-ата минута. Южнокорейският халф Хван Ин-бом изравни в 67-ата минута. О Хюн-кю изведе азиатския отбор напред в 80-ата минута, като крайният резултат стана 2:1.

След този мач Южна Корея има три точки и е втора в класирането. Чехия няма точки и е трета. Мексико води в групата, след като преди това победи Южна Африка (2:0).

Световното първенство по футбол през 2026 г. се провежда в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Аржентина е настоящият световен шампион. На финала на Световното първенство през 2022 г. аржентинският национален отбор игра с Франция. Мачът завърши 3:3 в редовното време, но Аржентина надделя след дузпи (4:2).