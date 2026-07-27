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Петима словенски алпинисти загинаха на връх Елбрус

Групата от град Зеница е била от 7 души

27.07.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина са загинали при изкачване на връх Елбрус в Русия, съобщава сайтът „Дневни аваз“.

Други двама души от седемчленната група са били спасени. Изданието отбелязва, че алпинистите са от град Зеница.

Злополуката е станала, след като групата от седем души е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ.

Метеорологичните условия първоначално са били благоприятни, но бързо са се влошили, като вятърът се е засилил до около 70 километра в час.

Един от оцелелите успява сам да слезе от планината и да извика помощ, а другият е намерен от спасители. И двамата са откарани в болница, където им е оказана медицинска помощ.

Във Федерация Босна и Херцеговина – една от двете съставни единици на страната, ще бъде обявен ден на траур, съобщи премиерът на федерацията Нермин Никшич.

По-рано агенция ТАСС предаде, че са открити телата на двама босненски алпинисти, други двама са спасени, а трима се издирват.

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Тагове:

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