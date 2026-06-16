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Мондиал 2026: Три автогола в първия кръг - повече от целия турнир през 2022 г.

Рекордът е в Русия 2018 - цели 12

16.06.2026 | 09:24 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Този мондиал върви към рекорд по автоголове. Те вече са три само в първия кръг - повече отколкото по време на целия турнир в Катар през 2022.

Автоголът на египтянина Мохамед Хани при равенството 1:1 с Белгия беше третият автогол от началото на турнира. Швейцарският нападател Миро Мухайм преди това си беше отбелязвал автоголове при равенството 1:1 с Катар, а парагвайският халф Дамян Бобадия при равенството 4:1 със Съединените щати.

Само два автогола бяха отбелязани по време на цялото Световно първенство в Катар.

Рекордните 12 автогола бяха отбелязани в Русия на Световното през 2018.

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