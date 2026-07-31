Светослав Вуцов стана баща на момиченце

Само няколко часа след като помогна на "Левски" да се класира за трети предварителен кръг на Шампионската лига, стражът на "сините" Светослав Вуцов стана баща.

Неговата съпруга - балерината Дарина, го дари с момиченце.

Бебето е първородна внучка на тв водещия Вили Вуцов.

Светослав и Дарина се ожениха преди няколко месеца, като на тържеството събраха само най-близките си. През есента се очаква да има истинска голяма сватба.

Младият Вуцов бе избран за най-добър вратар у нас за 2025 г.