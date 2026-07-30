Червена радост след дузпи: Лапоухов отказа Карабах и промъкна ЦСКА в следващия кръг на ЛЕ

ЦСКА елиминира Карабах след изпълнение на дузпи в реванш от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Двата отбора не успяха да си отбележат гол в редовното време и продълженията и стигнаха до рулетката на наказателните удари.

Пред погледа на клубната легенда Христо Стоичков, "армейците" стартираха с ентусиазъм и създадоха главоболия на азерите, но без резултат. След 10-та минута, Карабах се окопити и започна да играе своя стил на игра - със задържане на топката и постепенни нападения. Няколко спускания към вратата на Фьодор Лапоухов не завършиха с големи опасности за беларуския страж. До края на полувремето играта бе равностойна, а резултатът остана 0:0.

След паузата и битката на Националния стадион продължи. В добавеното време на втората част ЦСКА стигна до златен шанс да преодолее съперника преди влизането в продължения. Влезлият от пейката Джеймс Ето'о подаде към Пастор, той центрира от дясно за Стефано Сенси, но изстрелът на италианеца с левия крак мина малко над вратата на Матеуш Кохалски.

Двубоят влезе в допълнителни 30 минути, като във второто продължение Карабах на два пъти бе спрян от зашеметяващи намеси на Лапоухов, който остави своите в мача.

Така се стигна до рулетката на дузпите. Лапоухов отново бе на висота с майсторска намеса, а Йоанис Питас, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамин, Сенси и Ето'о показаха невероятно хладнокръвие под напрежение, за да пратят тима на Христо Янев в трети квалификационен кръг на ЛЕ.

Там отборът от Борисовата градина ще играе с израелския Макаби Тел Авив, който не остави шансове на Шериф Тираспол и отстрани молдовците с общ резултат 6:0. В първия мач "червените" гостуват на 6 август, а седмица по-късно са домакини в София.