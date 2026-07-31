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Почина Франко Барези, легенда на Италия и Милан

Той си отиде на 66-годишна възраст

31.07.2026 | 09:23 ч. Обновена: 31.07.2026 | 09:23 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Почина бившият футболист на Милан и националния отбор на Италия Франко Барези. Той си отиде на 66-годишна възраст, съобщиха от футболния клуб Милан.

Легендата се бореше със сериозно заболяване.

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан - от 1978 до 1997 година. Той стана шест пъти шампион на Италия и четири пъти спечели Суперкупата на Италия. Барези има три триумфа в Шампионската лига и една победа за Суперкупата на УЕФА.

За националния отбор на Италия Барези изигра 81 мача. С екипа на „адзурите“ защитникът стана световен шампион през 1982 година. Освен това спечели сребърните медали на Световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на Мондиал 1990.

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