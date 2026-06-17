Йордания с точка при дебюта си на световно

Йордания дебютира на световни първенства с равенство.

Съперник на националите от близкоизточната страна бе Австрия, а мачът от група J се игра в Сан Франсиско. Съдия бе Дахане Бейда от Мавритания.

Абсолютните новаци на мондиали допуснаха австрийците да поведат още в 20-а минута. Романо Шмид направи двойно със съотборник и със страхотен удар прати топката в горния десен ъгъл на вратаря Абулайла.

Въпреки допуснатия гол йорданците стояха добре на терена и се опитваха непрекъснато да атакуват австрийската защита. След почивката падна и историческия първи техен гол на световни първенства.

В 50-ата минута Али Олван направи самостоятелен пробив от центъра до наказателното поле на съперника и отправи мощен удар към вратата. Топката се отклони в дясната на вратаря Шлагер греда и влезе за 1:1.

До края нито един от отборите не можа да стигне до победата.