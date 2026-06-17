SENSHI 32 Grand Prix събира бойци от 12 държави във Варна на 11 юли

Варна ще бъде домакин на следващата международна бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix с плажно издание и атрактивен формат на открито. На 11 юли от 19:30 ч. плажът в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“ ще се превърне в арена на едно от най-вълнуващите бойни събития на сезона – SENSHI 32 Grand Prix. На самия морски бряг феновете ще станат свидетели на безкомпромисни кикбокс битки, в които няма място за грешки.

В галавечерта ще се включат топ бойци от 12 държави, сред които доказани и известни имена от световната кикбокс сцена в Италия, Бразилия, Португалия, Ирландия, Унгария, Швейцария и др. Голямата изненада за родната публика е участието на две от най-големите български кикбокс звезди.

Елиминационен Grand Prix турнир в категория до 85 кг

Професионалната верига ще представи грандиозен SENSHI Grand Prix турнир в категория до 85 кг, в който осем елитни бойци от цял свят влизат в директна елиминация за шампионската титла в средната категория. Предизвикателството е брутално: за да се окичи с шампионския Grand Prix пояс, победителят ще трябва да преодолее три поредни съперника в рамките на една вечер – тест за нечовешка издръжливост, тактика и воля.

Две супер битки в категории до 75 и над 95 кг

Освен епичния Grand Prix турнир, файт картата на събитието включва и две супер битки, които гарантират още екшън на плажната арена: силен сблъсък в категория до 75 кг и мач на тежката артилерия над 95 кг.

Не пропускате SENSHI 32, защото ви очакват нокаути, чист адреналин и неподправени емоции от първия до последния гонг. Атмосферата на плажа във Варна, комбинирана със световно кикбокс ниво, прави това събитие задължително за посещение от феновете на кикбокса.

SENSHI 32 Grand Prix ще предложи на българската и международната публика перфектна комбинация от ексклузивна локация под открито небе и силна бойна карта. Очаквайте скоро повече информация за участниците и пускането на билетите в продажба, за да запазите своето място около ринга и да станете част от шоуто на живо!