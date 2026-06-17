Изненада: Португалия и ДР Конго се изравниха с 1:1, Роналдо не успя да вкара

Демократична република Конго вкара първия си гол и взе първата си точка в историята на световните първенства! Африканците направиха 1:1 срещу фаворита в група K Португалия. Голът на Йоан Уиса за ДР Конго донесе точка срещу Кристиано Роналдо и компания, които така и не успяха да използват ранното попадение на Нуно Мендеш, пишат от Gol.bg

За ДР Конго това бе второ участие на световни финали и първо от 52 години насам. При предишното през 1974 г. във ФРГ страната се наричаше Заир.

Роналдо изпусна две добри ситуации след почивката, но като цяло Мореплавателите не играха на ниво, въпреки че имаха 75% от времето топката. Те така и не успяха да отправят друг точен удар освен попадението на Мендеш в 6-ата минута.

Кристиано Роналдо бе титуляр за хората на Роберто Мартинес и със своите 41 години и 132 дни стана най-възрастният полеви играч, който някога е започвал мач от световни финали. Това бе неговото шесто световно първенство. Треньорът на Португалия обаче бе без Рубен Диаш, който е с контузия и пусна Бернардо Силва на едното крило и Педро Нето на другото.

Мачът започна отлично за Португалия като още в 6-ата минута те поведоха. Центриране на Педро Нето отляво отиде право на гредата на Нуно Мендеш, който добре насочи удара в ъгъла за 1:0. Халфът на ПСЖ е третият най-млад португалец с гол на световно първенство и третия играч на ПСЖ, който вкарва гол на това световно.

Ранният гол обаче не донесе импулс за Португалия. Напротив, ДР Конго веднага опита да отвърне, но шут на Йоан Уиса мина покрай вратата. В добавеното време на първата част африканците изравниха.

Корнер отдясно не бе избит добре и топката бе върната обратно в наказателното където Уиса с глава я заби в мрежата. Това беше първи гол за ДР Конго в историята на световните първенства след загуби с 0:3, 0:3 и 0:9 при предишното си участие.

След почивката Португалия опита да натисне. Гол с ножица на Кансело бе отменен заради засада, а Бакумбу пък уцели гредата за африканците. Кристиано Роналдо имаше две отлични положения, но и при двете не уцели вратата. И за двете добри подавания даде влезлият от пейката Франсиско Консейсао.

В крайна сметка Роналдо остава само с 1 гол от последните 11 мача на световни и европейски първенства и той е от дузпа.