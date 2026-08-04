Ръководителят на Сеута обвини Мароко в зверство заради мигрантите СНИМКИ

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Хуан Хесус Вивас, ръководителят на Сеута определи масовия наплив на мигранти в четвъртък като "нападение“, обвинявайки Мароко, че е насърчило инцидента.

Според испанските власти в Сеута остават около 2500 мигранти, след като по-голямата част от 60-те хиляди души, залели анклава миналата седмица, са се върнали обратно.

Консервативният президент на Сеута нарече събитията "зверство“, като добави в изявление: "В моргата има 88 тела, а от другата страна на границата има още".

"Хората не възприемат това като миграционна криза. По същество това беше нападение, нарушение на териториалната цялост на Испания. Хората останаха с впечатлението, че това, ако не е било организирано, поне е било насърчено или допуснато от Мароко“, заяви Вивас пред вестник "Ел Паис“.

Някои анализатори предполагат, че Мароко може да е позволило на мигрантите да пресекат границата, за да окаже дипломатически натиск върху Испания, която наскоро подобри отношенията си със съседен Алжир.

Освен това пристигналите в Сеута твърдят, че марокански полицаи са ги насърчавали, докато са се придвижвали към анклава.

37-годишният Мохамед Ахмидхо, който научил за наплива на мигранти към Испания от социалните мрежи, разказа, че е чул служители на реда да казват "Елате в Испания“, докато се е приближавал към границата.

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес заяви в понеделник: "Нито Испания, нито Мароко могат да си затворят очите пред тази трагедия".

Министърът призова правителството на Мароко да разследва случилото се.

Спорен суверенитет

На фона на нарастващото напрежение между двете държави, в понеделник Испания подчерта, че суверенитетът ѝ над Сеута е "безспорен“.

Мароко не признава Сеута и другата територия на Мадрид в Северна Африка Мелиля за испански и претендира за суверенитет над тях още от обявяването на независимостта си през 1956 г.

В отговор на въпрос по време на телевизионно изявление в понеделник испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви: "Фактът, че Сеута и Мелиля са неразделна част от територията на Испания, е безспорен за целия свят".

В понеделник стотици мигранти продължиха да спят на открито - на плажа или близо до джамиите в анклава.

Десетки хора, сред които и 29-годишната Надя, живееха при мизерни условия в складов комплекс.

"Нямаме вода за миене или къпане. Душовете и тоалетните са затворени. Честно казано, страдаме ужасно“, сподели жената от Мароко.

Нейната приятелка Асия, която също е пристигнала в Сеута от Мароко, добави, че навсякъде има мухъл.

От благотворителната организация "Save the Children“ съобщиха, че около 1000 от останалите мигранти, пристигнали през изминалата седмица, са непълнолетни лица без придружител.

Според организацията системата за закрила на детето в Сеута разполага с капацитет да се грижи за едва 100 от тях.

Междувременно близките на изчезнали хора отчаяно очакват новини, докато испанските власти бързат да установят самоличността на загиналите.