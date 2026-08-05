Героят Сержиньо: Това бе голът на кариерата ми

Героят за Левски срещу Кайрат Сержиньо призна след мача, че това е сред най-щастливите моменти от кариерата му. Той се надява победите да продължат и срещу Локомотив Пловдив в петък.

Португалецът заяви, че Левски ще търси победата и като гост на Кайрат, а успехът в София е бил заслужен.

„Благодаря за отношението към мен. Много важна победа за отбора. Чувството след гола е неописуемо, а победата остава най-важна. Всички ми помагат в клуба. Голът беше сред най-хубавите моменти в кариерата ми“, призна португалецът.

„Трудно се играе срещу този отбор. Много сгъстена защита зад линията на топката. Това ни задължава да сме много търпеливи за гола ни. Добър отбор, знаете какво постигнаха преди година. Трябва да сме на високо ниво като гости, за да продължим напред“, заяви Сержиньо. /БГНЕС