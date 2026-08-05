Хулио Веласкес: Голям мач, заслужена победа на Левски

Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, говори минути след успеха с 1:0 над Кайрат от третия квалификационен кръг в Шампионска лига.

Той не скри задоволството си и отчете, че възпитаниците му са направили „голям мач“ срещу миналогодишния участник в основната фаза на Шампионска лига.

“Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Абсолютно заслужена победа. Считам, че можеше да приключим и с по-добър резултат, но противникът е много опитен.

Още един ден, в който съм много горд с футболистите. Изключително съм благодарен за тази атмосфера, която създаде публиката. За нищо не съжалявам. Аз съм винаги позитивен”, обясни Веласкес. /БГНЕС