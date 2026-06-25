Улрик Бокеме и Жури де Соуса в тежък сблъсък на SENSHI 32 Grand Prix

Един от интересните мачове в първата фаза на турнира SENSHI Grand Prix до 85 кг ще противопостави швейцареца Улрик Бокеме и португалеца Жури де Соуса на 11 юли. Двамата ще се срещнат на плажната арена до ресторант “Море“ в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“ във Варна в битка, която може да се окаже решаваща за развоя на шампионската надпревара. Победителят ще направи първата крачка към трофея, за който ще са необходими общо три победи в рамките на една вечер в SENSHI 32.

36-годишният Улрик Бокеме от Швейцария, известен с прозвището "Черния фантом“, пристига с богат международен опит и вече утвърдено име на ринга на SENSHI. Той е швейцарски шампион по кикбокс и европейски шампион на WFC, а в професионалната верига има три победи, включително успех над италианеца Фабиан Лорито, който също ще участва в тазгодишния Grand Prix. Бокеме познава атмосферата на SENSHI и знае как да се справя с напрежението в големите мачове.

Срещу него ще застане 31-годишният португалец Жури де Соуса - носещ “Лоши новини“ (Bad News), който ще направи своя дебют на SENSHI. Визитката му обаче е наистина впечатляваща. Той е световен, европейски и германски шампион по кикбокс, текущия носител на титлата от турнира “It's Fight Time“ през 2026 г. и победител в шампионат по смесени бойни изкуства през 2024 г. Де Соуса влиза в турнира с амбицията още при първата си поява да се превърне в сериозен фактор в битката за шампионския пояс.

Сблъсъкът противопоставя двама бойци с различен път към върха – опитния Бокеме, който вече е доказал качествата си на ринга на SENSHI, и дебютанта де Соуса, който идва с впечатляващи международни отличия и желание да направи силно първо впечатление. Един от тях ще продължи напред към полуфиналите на турнира, а другият ще приключи участието си още в първата фаза на надпреварата.

SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена във Варна. Централният акцент на вечерта е елиминационният турнир до 85 кг, който ще излъчи новия SENSHI Grand Prix шампион на дивизията. Не пропускайте да проследите развоя на събитието.

Билетите за международната бойна галавечер вече са в продажба чрез Eventim.bg. Феновете могат да запазят своите места край ринга и да станат част от една от най-очакваните бойни вечери на лятото, която ще предложи професионален кикбокс на световно ниво и шампионски битки.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.

