Колко пари ще спечели отборът на Босна от Световното по футбол?

Босна и Херцеговина си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство за първи път в историята си, а историческият успех носи и значителна финансова печалба за футболната асоциация.

С победа с 3:1 над Катар, отборът на Сергей Барбарес затвърди мястото си сред 32-те най-добри отбора в света и си осигури допълнителен бонус от ФИФА.

Според правилата на ФИФА, всеки отбор, който се класира от груповата фаза, получава гарантирана награда, която се увеличава с всеки следващ етап от състезанието. За достигане до осминафиналите отборите събират поне 15 милиона долара, в допълнение към предварително осигурените средства за участие.

Според оценки на босненски медии, общите приходи на Футболния съюз на Босна и Херцеговина от тази класация възлизат на около 19 милиона долара, или приблизително 16 милиона евро, което представлява най-големият финансов успех в историята на техния футбол.

Финансовите награди продължават да растат с всеки следващ етап, а шампионът на Световната купа ще спечели до 50 милиона долара награден фонд.