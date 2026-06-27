Мондиал’26: Испания победи Уругвай с минималното 1:0

С минималното 1:0 европейският шампион Испания победи Уругвай в трета среща и за двата отбора в група “Н“ на Световното първенство и изхвърли днешния си съперник от турнира. Единственото попадение реализира Алекс Баена в 42-ата минута, наказвайки грешка на уругвайския вратар-ветеран Фернандо Муслера.

По този начин испанците събират 7 точки на върха на групата и все още не са допуснали гол във вратата си, а Уругвай с 2 точки е 3-и и отпада от първенството. Истинската сензация до момента е тимът на Кабо Верде, който при първото си участие на най-високия футболен форум продължава към елиминациите, след като завърши 0:0 със Саудитска Арабия и с 3 точки заема 2-ото място. Саудитците също с 2 точки остават последни.

С победата си Испания избегна ранна среща със световния шампион Аржентина, а тимът на Уругвай опита да приложи всички познати и непознати способи от играта на нерви, провокации и изпитване на нервите.

Вестник “Марка“ отбелязва в репортажа си за мача, че “Уругвай имаше превес над съдията, г-н Елфат, който сякаш ръководеше по правилата на хокея на лед. В един момент запазването на сухожилията беше по-важно от запазването и владението на топката“.

Грубите шпагати нарушиха обичайния стил на игра на Испания, които не успяха да покажат технична игра, а Ламин Ямал – изваден от игра през април заради травма на крака от местното първенство, излезе на терена като титуляр и остана до 76-ата минута, когато беше заменен от Нико Уилямс.

Единственото попадение падна в 42-ата минута, дело на Алекс Баена, който стреля от 12 метра, а вратарят Муслера сякаш не видя топката, минала през краката на защитник и не подходи майсторски. Опитният вратар отби топката, но все пак тя спря в мрежата. Иначе Испания владееше топката дълго в атака, а на дясното крило Маркос Йоренте я взе след единоборство на Ямал, проби и я върна. Баена обаче реагира първи, изпревари испански защитник и стреля.

През втората част тимът на Уругвай опита да стигне до равенството, но почти не създаде реални голови възможности. А в 86-ата минута Испания пропусна да реши всичко. Феран Торес направи двойно подаване с Фабиан Руис, измъкна се от защитата и остана сам срещу Серхио Рочет, но ударът му срещна напречната греда.

В четвъртата минута на добавеното време Уругвай остана с човек по-малко. Агустин Канобио получи директен червен картон за грубо влизане в краката на Пау Кубарси. / БТА