Али Юзеир в опасна битка с ирландец по пътя към SENSHI Grand Prix титлата

Българският представител в елиминационния турнир SENSHI 32 Grand Prix до 85 кг – Али Юзеир, ще се изправи срещу Джошуа Акингбаде от Ирландия в един от най-очакваните двубои в турнирната схема. Битката ще се проведе на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена до ресторант "Море“ в к.к. "Св. Св. Константин и Елена“ във Варна, където осем бойци ще се борят за шампионската титла в средна категория. Победителят в нея ще направи първата крачка към трофея, за който ще са необходими общо три победи в рамките на една вечер.

27-годишният Али Юзеир ще защитава българската чест в най-тежкия турнир на професионалната верига. Варненският боец е световен шампион по муай тай за 2018 г., европейски вицешампион за 2015 г. и шампион на Balkan Best Fighters K-1 за 2017 г. На ринга на SENSHI Юзеир се утвърди като един от най-атрактивните български състезатели, записвайки две победи с нокаут от две изяви. Последният му успех дойде на SENSHI 29, когато се наложи категорично над Карим Мабрук.

Срещу него ще се изправи 23-годишният ирландец Джошуа Акингбаде, известен с прозвището си Лошото момче, който ще направи своя дебют на SENSHI. Акингбаде пристига с бойно самочувствие и няколко значими отличия – победител в Battle of Barock 4-Man Tournament 2026, двукратен шампион на Ирландия по муай тай в две теглови категории и шампион на турнира Four Nations Muay Thai също в две категории. Ирландецът ще търси силен старт в международната бойна верига и сензационно класиране за полуфиналите.

Двубоят противопоставя доказан български боец с опит на ринга на SENSHI срещу амбициозен дебютант, който пристига с желание да се докаже на ринга. За Али Юзеир това е възможност да продължи успешната си серия пред родна публика и да направи нова крачка към най-големия успех в кариерата си. За Джошуа Акингбаде победа в първия му мач на SENSHI би означавала силна заявка за място сред новите имена в световния професионален кикбокс.

Международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажна арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. В центъра на галавечерта е елиминационният турнир до 85 кг, който ще излъчи новия Grand Prix шампион на SENSHI в средна категория. Билетите за 32-рото издание на SENSHI може да вземете от мрежата на Eventim.bg, а местата до плажната арена са ограничени, затова не пропускайте екшън събитието във Варна.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.