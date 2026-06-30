В кадър: 55 години без Гунди и Котков, Левски почете Непрежалимите

Левски почете паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков в деня, в който се навършват 55 години от трагичната катастрофа на Витиня. На 30 юни двете легенди на клуба и българския футбол загиват при тежкия инцидент, оставил дълбока следа в историята на "сините".

От клуба публикуваха във Facebook емоционално послание в памет на Гунди и Котков:

"55 години отминаха, но болката не намалява. Повече от половин век по-късно ужасът от тяхната загуба, която потопи България в скръб, е все така силен. 55 години без Непрежалимите, две от най-ярките фигури на България - Георги Аспарухов и Никола Котков.

Всеки, който е техен съвременник, помни какво е изпитал през онзи проклет 30 юни, когато е разбрал, че тях ги няма. Заветът, който са ни оставили, и уроците по мъжество и джентълменство направиха така, че всяко следващо поколение да ги носи в сърцата си. И ще бъде така, докато на Земята има поне един останал жив левскар.

Гунди и Котков ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели, за които се сещаме всеки път, когато стадионът се взриви след победен гол. Защото знаем, че те ни помагат и благодарение и на тях "Левски" ще преживее всяко изпитание.

55 години минаха, но вие все така ярко блестите. И ни липсвате.

ПФК "Левски" се прекланя пред паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков.

Поклон пред Непрежалимите!"