Синът на Гунди: Левски шампион! Звучи хубаво

Синът на Георги Аспарухов - Андрей, поздрави "сините" за спечелената шампионска титла на България. "Левски шампион! Звучи хубаво", написа Андрей в социалните мрежи. Както е известно той живее от повече от 30 години в Щатите, където работи във футболна академия в Бостън. Негова съпруга е дъщерята на друга синя легенда - Павел Панов.

Утре пък се навършват 83 години от рождението на неговия баща и един от най-великите футболисти на България - Георги Аспарухов-Гунди. По този повод ръководството на Левски ще поднесе венци пред неговия бюст-паметник.

"Уважаеми привърженици,

В понеделник, 4 май от 10:30 часа представители на ръководството на ПФК "Левски", юноши от Академия "Левски", служители, ветерани и привърженици ще поднесат венци и цветя пред бюст-паметника на "синята" легенда Георги Аспарухов-Гунди на стадион "Георги Аспарухов" по случай 83-ата годишнина от рождението му", информира официалният сайт на "сините"

