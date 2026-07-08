Швейцария се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026 след дузпи с Колумбия

Швейцария се класира за четвъртфиналите на Световното първенство 2026, след като надделя над Колумбия с 4:3 при изпълнението на дузпи след 120 минути без попадения в осминафинален сблъсък, изпълнен с напрежение, положения и драматични моменти, съобщават от Gol.bg.

Двубоят започна предпазливо, като в първите минути двата отбора заложиха на сигурността и битката се водеше предимно в центъра на терена. Първата по-интересна ситуация дойде в седмата минута, когато Луис Суарес извърши грубо нарушение и даде възможност на Швейцария да организира атака от статично положение.

Постепенно темпото се повиши. В 23-ата минута Колумбия бе близо до откриване на резултата, след като Густаво Пуерта отправи мощен удар от границата на наказателното поле, но Грегор Кобел демонстрира отличен рефлекс и спаси. Малко по-късно инициативата премина на страната на швейцарците. Фабиан Рийдер и Дан Ндойе създадоха две отлични възможности, но и в двата случая Камило Варгас беше безупречен и запази нулевото равенство до почивката.

След подновяването на играта Швейцария поиска дузпа в 49-ата минута, когато Дан Ндойе падна в наказателното поле след съприкосновение със защитник. Главният съдия Иван Бартън обаче остана безмълвен и остави играта да продължи. Малко по-късно Рийдер бе близо до гол от пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри покрай левия страничен стълб.

Колумбия също имаше своите възможности. Луис Суарес стреля неточно в 63-ата минута, а в заключителните минути на редовното време швейцарците натиснаха, но така и не успяха да стигнат до попадение. След 90 минути резултатът остана 0:0 и срещата влезе в продължения.

Допълнителните 30 минути предложиха още повече емоции. В 93-ата минута колумбийците поискаха наказателен удар за нарушение срещу Хаминтон Леандро Кампас, но съдията отново не уважи претенциите им. Най-чистото положение в продълженията дойде в 99-ата минута, когато Йон Лукуми засече с глава центриране от корнер, но ударът му се отби в напречната греда.

Швейцария също бе на крачка от победния гол. В 104-ата минута Зеки Амдуни получи отлична възможност в наказателното поле, но Камило Варгас отново демонстрира класата си с важно спасяване. Пет минути преди края на второто продължение Кампас стреля опасно за Колумбия, но топката премина над напречната греда.

Така победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи. Там швейцарците показаха по-здрави нерви, реализираха четири от петте си удара и спечелиха с 4:3, за да си осигурят място на четвъртфиналите на Мондиал 2026.

Швейцария оцеля в един изключително оспорван двубой срещу коравия състав на Колумбия и продължава мечтата си на световното първенство, докато южноамериканците напускат турнира след драматична развръзка.