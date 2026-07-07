Левски стартира в Шампионската лига с равенство срещу Борац

Левски завърши 1:1 като гост на Борац Баня Лука в първия мач между двата отбора в квалификациите на Шампионската лига.

Домакините поведоха още в седмата минута, когато получиха право да изпълнят дузпа. Акрам Бурас и Серафимов не се разбраха при изнасяне на топката, след което северномакедонския национал фаулира Стефан Савич в наказателното поле. Лука Юричич беше точен от бялата точка и даде аванс на Борац.

През първото полувреме тимът на Хулио Веласкес трудно намираше път към вратата на съперника и рядко създаваше опасности. Борац пък контролираше събитията на терена и можеше да увеличи преднината си.

След почивката Левски заигра по-агресивно и пренесе играта в половината на домакините. Усилията на българския тим дадоха резултат в 55-ата минута. Майкон проби по левия фланг и намери Сержиньо, който продължи към появилия се като резерва Армстронг Око-Флекс. Нападателят завърши точно с диагонален удар и възстанови равенството.

До края и двата отбора потърсиха победен гол. За "сините" с пропуски се отличиха Кристиян Димитров и Бурас, който пропусна да се разпише от близо.

Борац се отчете с опасен удар на Дамир Хреля. Ново попадение обаче не падна и двубоят приключи при резултат 1:1. Таа всичко ще се реши след седмица в реванша в София.