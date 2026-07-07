Път още няма, но как Европа може да привлече вниманието на Путин?

Стуб едва ли е единственият европейски политик, който напоследък се застъпва за разговори с Кремъл. Френският президент Еманюел Макрон се изказа в негова полза още през февруари, както и италианският премиер Джорджия Мелони през юни. Тези европейски лидери са мотивирани отчасти от усещането, че дипломацията на високо ниво може да доведе до сделка, която най-накрая да сложи край на войната в Украйна. Но те са мотивирани и от желанието да стабилизират все по-опасните руско-европейски отношения, които доведоха до неконтролирана надпревара във въоръжаването; руски хибридни операции на територията на ЕС, като например палежите в Обединеното кралство и нахлуванията на дронове в източната част на Европа; и като цяло нарастващ риск от пряка военна конфронтация. С други думи, континентът търси начини да овладее потенциална криза и да предотврати ескалация.

Европейските лидери са прави да искат да разговарят с Путин. Но те все още нямат път напред как да го направят. Те не знаят, на най-основно ниво, кой трябва да разговаря с Кремъл от името на континента. По-важното е, че не са съвсем сигурни какво трябва да бъде на дневен ред.

За да отговори на тези въпроси, континентът трябва да създаде коалиция от желаещи. Водещите европейски сили – Франция, Германия и Обединеното кралство – трябва да се присъединят към източноевропейска държава, като Финландия или Полша, за да се ангажират с Путин. Тяхната цел трябва да бъде да стабилизират отношенията с Москва, като същевременно продължат да подкрепят Киев. Това няма да сложи край на руско-европейското противопоставяне, камо ли да доведе до приятелство. Но би могло да укрепи европейската сигурност и да помогне за предотвратяване на по-широка война, пише Foreign Affairs.

Разочарованието на Европа от идеята да се преговаря с Кремъл се корени в опита. В навечерието на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Олаф Шолц се срещнаха директно с Путин, за да се опитат да го разубедят от атака. Путин, от своя страна, ги излъга в лицето, обещавайки, че няма да нахлуе, дори когато се готви да го направи. След това унижение Европа наложи мащабни санкции срещу Русия и се присъедини към Съединените щати, предлагайки широка подкрепа на Украйна. Повечето страни на континента прекъснаха почти всичките си официални линии за контакт с Кремъл.

Оттогава Вашингтон се занимаваше с по-голямата част от кризисната дипломация с Русия, за да предотврати ескалация. Винаги, когато страните от НАТО засилваха подкрепата си за Киев и се противопоставяха на мнимите червени линии на Кремъл, Европа можеше да бъде сигурна, че компетентен служител от администрацията на Байдън, като например бившия директор на ЦРУ Бил Бърнс, щеше да работи по телефона с руски колеги, за да установи предпазни мерки и да управлява конфронтацията.

След това президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Белия дом и напълни администрацията си с неофити. Стив Уиткоф, предприемач в областта на недвижимите имоти без опит в управлението, беше натоварен с директен разговор с Путин. Пийт Хегсет, водещ на Fox News, беше избран за ръководител на Пентагона. В същото време Белият дом започна да заплашва да се оттегли от НАТО, критикувайки европейските съюзници за пренебрегване на разходите за отбрана и дори заплашвайки да анексира Гренландия.

Русия и Европа са изложени на риск да преиграят най-опасните части от Студената война.

Междувременно, затрудненото положение на Европа със сигурността спрямо Москва се влоши. Путин публично заяви, че Русия се изправя срещу не само Украйна, но и цяла Европа, тъй като континентът снабдява Киев с оръжия, разузнавателна информация, военно обучение, технологии и общо финансиране. Кремъл планира значително да увеличи военното си присъствие по границите на ЕС и започна да извършва повече хибридни атаки срещу членовете на ЕС, например чрез пускане на дронове над тяхната територия. Русия бързо изгражда своите ракетни и дронови арсенали – точно когато последните останали споразумения за контрол върху оръжията между Русия и НАТО бяха унищожени.

Европа също е подобрила своите ракетни възможности за далечни и средни по обсег. Тя увеличава производството на дронове и тества нови оръжейни системи. Много европейски страни проектират тези системи специално, за да поразят сърцето на Русия. Някои европейски лидери дори правят планове за разширяване на системата за ядрено възпиране на континента, или като Франция патрулира европейското небе със своите стратегически бомбардировачи, или като други европейски държави разработват свои собствени ядрени оръжия.

Въпреки това е малко вероятно тези стъпки сами по себе си да предотвратят конфликта. При липсата на предпазни мерки и канали за комуникация, нарастващите арсенали биха могли да доведат до грешни преценки и ескалация, тъй като всяка страна става все по-страхлива и по-зависима от автоматизацията и изкуствения интелект, които са податливи на грешки и манипулации от външни фактори. Междувременно, благодарение на присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, географията на потенциална руско-европейска конфронтация се разшири. Времената за предупреждение за потенциална ракетна атака се свиха. В резултат на това Русия и Европа са изложени на риск да преиграят най-опасните части от Студената война, като например европейската ракетна криза от 70-те и 80-те години на миналия век (когато Москва за първи път разположи скрити ракети със среден обсег в Източна Европа, а НАТО по-късно контраатакува, като разположи американски ракети в Западна Европа), без реален шанс за действие.

По време на най-опасните времена на Студената война, Източният и Западният блок често разрешаваха различията си чрез лична дипломация. Но тогава, както и сега, Белият дом, който поддържаше кризисна гореща линия с Кремъл, винаги поемаше водеща роля по най-трудните въпроси – както направиха президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди и съветският премиер Никита Хрушчов по време на Кубинската ракетна криза. Разговорите на президента на САЩ Ричард Никсън със съветския премиер Леонид Брежнев също помогнаха за стабилизиране на отношенията през 70-те години на миналия век, облекчавайки напрежението в цяла Европа. Но тъй като вече не може да разчита на Вашингтон, Европа сега трябва да отвори свой собствен канал на високо ниво с Кремъл.

Ще бъде по-лесно и следователно изкушаващо да се работи с началника на външното разузнаване на Русия, съветника по националната сигурност на страната или друг представител на Путин. За да направи това, континентът може да разчита на съществуващите канали. Тези връзки със сигурност биха могли да се окажат полезни при обсъждането на определени тесни теми, като например хибридните дейности на Русия. Но за да има дипломацията по-широк стабилизиращ ефект, европейските лидери ще трябва да се справят със самия Путин. Това може да е изключително неприятно, но в крайна сметка руският президент е единственият човек в страната с власт.

Това означава, че Европа ще трябва да се свърже с Кремъл чрез собствените си висши лидери. Никой специален пратеник не може да изгради доверие у руския президент. Тъй като ЕС и НАТО няма да могат да постигнат консенсус по този въпрос, тежестта на установяване на първоначалните преговори трябва да падне върху плещите на лидерите на най-големите европейски държави. Най-малкото, тази група трябва да включва Франция, Германия и Обединеното кралство – три държави, които заедно представляват реално предизвикателство за сигурността на Кремъл, предвид значителните си военни сили и икономики. За да се добави тежест и перспектива обаче, тя трябва да включва и поне една държава от източния фланг на НАТО, която разполага с обширни военни възможности и граничи с Русия, най-вероятно Финландия.

Коалицията не е необходимо да се ограничава до тези страни и всички членове на ЕС, както и северноамериканските съюзници от НАТО и Украйна, трябва редовно да бъдат информирани за разговорите на групата. Но някои страни трябва да носят отговорност, а броят на събеседниците трябва да бъде ограничен. Този решителен подход помогна на Европа да ускори военната си помощ за Украйна и тя трябва да бъде използвана отново за дипломация на конфликти с Русия.

За да осъществи контакт с Путин, тази коалиция би могла да използва инструмент от отминала епоха: лично, поверително писмо. Писменият документ помага да се избегнат емоциите и неловкостта от личната или онлайн видео среща, която лесно може да излезе от сценария. По този начин би позволил на Европа спокойно да защити необходимостта от установяване на редовен контакт, който ще помогне на двете страни да определят предпазни мерки, да въведат механизми за управление на кризи и като цяло да разграничават реалните сигнали от шума. Писмото трябва например да предложи създаването на екипи и горещи линии за редовно обсъждане на специфични критични точки – като военни инциденти, включително когато е нарушено въздушното пространство на НАТО и са прерязани подводни кабели.

За да привлече вниманието на Кремъл, писмото би могло да се обърне към грандиозното чувство за съдба на Путин, като предложи, че негова отговорност, като руски лидер, трябва да бъде да работи заедно с европейските държавни глави, за да предотврати голяма война на континента. В края на краищата, наследството на лидерите в Москва и европейските столици ще бъде оценявано отчасти по способността им да избегнат сомнамбулизъм към катастрофален изход. Европа също трябва да посочи, че война с НАТО не е в интерес на Кремъл: Русия не би могла убедително да спечели такъв конфликт, без да използва ядрени оръжия. И накрая, писмото трябва да покани Кремъл да обсъди начини за преосмисляне на архитектурата на сигурността на континента – нещо, което Путин желае от повече от десетилетие.

Европейците обаче трябва ясно да заявят, че не се интересуват от нова архитектура на сигурност по условията на Москва. Те трябва да кажат на Путин, че превъоръжаването на Европа е реакция на агресията на Русия и че то ще продължи, докато Русия представлява заплаха. Но Европа би предпочела да управлява враждебните си отношения с Русия не само като се въоръжи до зъби, но и чрез договорени рамки, които контролират и намаляват рисковете, както се случи по време на стабилния етап на Студената война. Европейците също трябва да кажат на Путин, че всяка сериозна дискусия за бъдещето на континента не може да се случи без прекратяване на огъня в Украйна. И трябва да подчертаят, че Европа е готова да започне обсъждане на условията за такова споразумение в партньорство с Киев и Вашингтон. Това ще даде възможност на Путин да играе.

В момента малко неща подсказват, че Путин е готов да преговаря сериозно с европейците. Вместо това Кремъл все още е фокусиран върху работата с администрацията на Тръмп. Но в действителност шансовете Тръмп да сключи сделка, която е в полза на Путин, са станали доста малки - и те само намаляват. Като начало, Белият дом се е затоплил да помага на Украйна, като Тръмп сигнализира на срещата на върха на Г-7 във Франция през юни, че е готов да наложи отново петролни санкции на Русия като начин за оказване на натиск върху нейния лидер. Тръмп, разбира се, може да промени решението си, както често прави. Но Белият дом постепенно губи влияние над Киев. През първата година от втория мандат на Тръмп Украйна бавно губеше територия от Русия. Сега обаче тя държи предимно фронтовата линия и причинява все повече болка на противника си, както стана ясно от юнските ѝ удари срещу Москва. Междувременно Европа се намеси, за да предостави най-големия дял от помощта на Киев.

Ако Путин все още не е наясно с ерозиращата позиция на страната си, в крайна сметка ще осъзнае.

С нарастването на руските загуби и затрудненията на страната с набирането на войници, произтичащите от това проблеми с човешката сила ще бъдат твърде критични, за да бъдат игнорирани. (Вътрешнополитическата му ситуация може също да се усложни, тъй като атаките на Украйна причиняват недостиг на енергия.) Тогава Путин може да се съгласи да говори с европейците. Вероятно ще осъзнае и че Русия не може да договори нова архитектура на сигурност в Европа само с Вашингтон, предвид нарастващите военни способности на континента и демонстрираната му автономност.

Нарастващата сила на Украйна, разбира се, може да изглежда като причина Европа да се наложи да преговаря с Путин. Ако континентът взема превес, биха могли да твърдят „ястребите“, той би трябвало да продължи да чака, може би докато Путин дойде при тях. Те биха могли също да посочат, че руският президент може да разкрие писмото, което европейските лидери му изпращат, за да внуши, че континентът моли за сделка.

Но Европа може да смекчи този риск, като пише по начин, който не е моралистичен, но все пак представя европейските лидери като отговорни, принципни възрастни в стаята. А разговорът с Путин не е равносилен на сключване на сделка с него; Европа може да започне разговори, като отхвърли всяко предложение, което счита за вредно за нейните интереси. Освен това, траекторията на войната остава непредсказуема. Европейците може да се надяват, че позицията им ще се подобри допълнително, но не могат да бъдат сигурни. Ако траекторията на войната се промени или Путин се почувства притиснат в ъгъла и поеме по още по-безразсъден път, Европа ще оцени наличието на професионално управлявани канали за връзка с Кремъл.

Европа може да повлияе на политическата динамика в Русия.

Политическият календар на континента също би трябвало да подтикне към действия. В по-голямата си част настоящите лидери на Европа работят добре заедно, както показва продължаващата подкрепа на континента за Украйна. Но няма гаранция, че следващото поколение ще бъде толкова съвместно, особено ако популистките сили спечелят повече избори. Следователно е по-добре за Европа да установи канали с Кремъл днес, когато е относително обединена, отколкото да рискува по-бурно бъдеще. Ангажирането на дипломация с Русия би могло също да помогне на основните европейски партии да отговорят на своите популистки критици, като например германската партия „Алтернатива за Германия“, които твърдят, че техните страни правят твърде много, за да помогнат на Киев.

Все по-голям брой представители на елита на страната най-накрая осъзнават, че войната намалява сигурността, просперитета и глобалното влияние на Русия. Дори някои лоялисти на Путин, като Херман Греф, изпълнителен директор на най-голямата руска банка, се осмелиха да оспорят решението на Кремъл да продължи да се бори, вместо да търси изход. Тези нови критици все още не са в позиция да оспорят Путин. Но новината, че Европа се опитва да договори конфликт с Кремъл, в крайна сметка ще достигне до руските елити. И ако Европа може да им покаже, че една по-мирна Москва може да намери партньори на запад, това би могло да увеличи тези разногласия и да окаже допълнителен натиск върху Кремъл - поне под формата на пасивна съпротива, като например ограничаване на заповедите, свързани с войната. За да проработи обаче подобно сигнализиране, европейските лидери трябва да се обединят по отношение на публичните послания, насочени към образованата класа на Русия.

Докато се стреми към Путин, Европа ще иска едновременно с това да укрепи отношенията си с американската външнополитическа общност. Тя трябва да инвестира в структурирани дискусионни формати както с демократи, така и с републиканци, които имат реален опит в преговорите по въпросите на европейската сигурност с Кремъл. Това ще помогне на континента да се възползва от дълбокия американски опит в кризисната дипломация, в който собственият му опит е оскъден. Това ще помогне и за изграждането на общ език по тези ключови въпроси, който може да се използва от двете страни на Атлантика. Въпреки всички военни инвестиции на Европа, реалността е, че не може да се появи по-добра система за управление на сигурността в Европа без американската подкрепа. Ядреният арсенал на Вашингтон, командната му позиция в НАТО и лидерството му в много военни технологии са просто твърде важни. Кремъл ще иска Съединените щати да бъдат страна по всяко споразумение, което той сключи с Европа.

С Тръмп начело, Вашингтон няма фокуса и експертизата, за да бъде част от сериозни разговори за бъдещето на европейската сигурност в момента и следователно всяка сделка най-вероятно ще трябва да почака до 2029 г. Но прякото взаимодействие между европейските лидери и Путин може да помогне за полагането на основите за този момент. По-важното е, че може да помогне на двете страни да управляват риска в момента – и по този начин да предотвратят катастрофален конфликт.