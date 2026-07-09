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Призив към Асен: Нека остави детето на безопасно място, откъдето да бъде намерено

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ, преди да изчезне с детето

09.07.2026 | 09:35 ч. 10
кадър: NOVA

кадър: NOVA

Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече десети ден. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци.

Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат.

Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взима такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша.

Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.

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Доброволецът Боян Доцев, който поддържа постоянен контакт с близките на детето, заяви пред NOVA, че в издирването участват множество доброволчески групи, работещи паралелно с органите на реда. По думите му в началото е имало забавяне в организацията на операцията, но в момента действията на полицията са значително разширени.

„Сега можем да уверим хората, че на терен се работи с изключително много техника. Полицията е оборудвана и извършва мащабни проверки“, каза Доцев.

Той подчерта, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалният извършител.

По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта. Според разказите той е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата.

Доцев разказа, че майката на момичето е била нападната и заплашвана, което според близките категорично изключва версията детето да е напуснало дома си по собствено желание. „Нека спрат коментарите, че Наталия е тръгнала доброволно с него. Това не отговаря на фактите, които семейството разказва“, заяви доброволецът.

По думите му срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му със семейството е бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето.

Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване.

„Нека поне остави детето на безопасно място в населено място, откъдето да бъде намерено. Ако иска да се укрива, нека продължи сам, но Наталия трябва да бъде върната жива и невредима“, призова Боян Доцев.

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Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди главният секретар на МВР лично да поеме координацията на издирвателната операция. Той отправи критики към първоначалните действия на полицията във Варна и поиска максимална мобилизация на всички налични ресурси по случая.

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