23-годишно проучване: бездимните алтернативи изместиха цигарите в Швеция

Новите данни от националното шведско изследване за употребата на тютюн и никотин през 2025 г. потвърждават тенденция, която се наблюдава вече повече от две десетилетия – Швеция продължава да бъде страната с най-нисък дял на пушачи в Европейския съюз.

Това сочат данните на последния доклад на Шведския съвет за информация за алкохола и другите наркотици (CAN) – авторитетна неправителствена организация, основана през 1901 г. С мрежа от близо 50 организации-членки и експертни представители във всички 21 региона на Швеция, CAN има ключова роля в мониторинга на зависимостите на местно и национално ниво.

„Самооценъчни навици за пушене и употреба на снус 2003–2025 г.“ описва как се е развила самостоятелно докладваната употреба на снус, цигари и вейпове в последните 23 години в скандинавската държава. Докладът е базиран на проучванията „Монитор“ (Monitormätningarna), в които всяка година отговарят около 18 000 души на възраст между 17 и 84 години.“

Исторически спад на пушенето

Изследването показва, че през 2025 г. едва 10% от шведите на възраст между 17 и 84 години са пушили цигари през последните 30 дни, като само 5% са ежедневни пушачи. Това е драматичен спад спрямо началото на века и означава, че страната вече изпълнява националната си цел за общество без тютюнев дим – под 5% редовни пушачи. В основата на този успех стои не само последователната политика за ограничаване на тютюнопушенето, но и постепенното преминаване на милиони потребители към бездимни никотинови продукти – първо традиционния шведски снус, популярен от 70-те години, а през последните години и никотиновите паучове.

Още по-показателно е, че не само броят на пушачите намалява, но и количеството изпушени цигари. Средният годишен разход на ежедневните пушачи е спаднал от близо 4500 цигари през 2003 г. до около 3500 през 2025 г., като най-силен е спадът сред младите хора.

Това е особено важно от гледна точка на общественото здраве, тъй като именно горенето на тютюна и вдишването на дим са основната причина за заболявания като рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест и голяма част от сърдечносъдовите заболявания, свързвани с пушенето.

Вместо цигари – бездимни алтернативи

Паралелно със спада на цигарите докладът отчита устойчив ръст на употребата на бездимни никотинови продукти.

Днес 22% от населението използва снус или никотинови паучове, като 19% са ежедневни потребители. За първи път употребата на никотинови паучове достига нивото на традиционния тютюнев снус.

Особено показателни са демографските промени. Както отбелязват авторите на доклада: „Употребата на снус в Швеция се е увеличила. Ръстът е особено ясно изразен сред жените, при които делът на употребяващите снус се е увеличил повече от три пъти през последните 15 години. Една от причините за това нарастване е белият снус (никотиновите паучове), който беше въведен на шведския пазар през 2016 г.“

Тази промяна съвпада с навлизането на никотиновите паучове на пазара и показва, че бездимните продукти постепенно разширяват своята употреба сред различни групи от населението.

Намаляване на вредата, а не непременно на никотина

Интересен е и подходът, който Швеция постепенно възприема в своята политика. Както самият доклад отбелязва, фокусът вече не е единствено върху намаляване на употребата на никотин като цяло, а върху намаляване на здравните и социалните вреди, които различните никотинови продукти причиняват.

В подхода за намаляване на вредата от тютюнопушенето се приема, че отделните продукти носят различен здравен риск и следва да бъдат разглеждани различно от регулаторите.

Докато вредите от цигарения дим са добре документирани, бездимните никотинови продукти не включват процес на горене – основният източник на токсичните вещества, които причиняват повечето заболявания, свързани с пушенето. Именно затова все повече експерти разглеждат преминаването от цигари към бездимни алтернативи като потенциален инструмент за ограничаване на обществените здравни щети. Хората пушат заради никотина, но умират от катраните, които се отделят при горенето, категорични са учените. В същото време никотинът присъства в най-новите разработки на лекарства, на които се възлагат надежди за лечението на диагнози като Алцхаймер, мозъчна мъгла и други.

Никотинът остава, но цигарите изчезват

Докладът показва и още една важна тенденция. 30% от населението използва някаква форма на никотинов продукт, но структурата на потреблението се е променила съществено.

Все повече никотинът се употребява чрез бездимни продукти – снус, никотинови паучове и електронни цигари – докато делът на пушачите продължава да намалява. При младите тази трансформация е още по-видима – те пушат значително по-малко от предишните поколения, но по-често от тях използват бездимни продукти. Именно тази промяна представлява най-съществената особеност на шведския модел от гледна точка на общественото здраве. От години е известно, че Швеция отбелязва най-ниска смъртност от рак на белия дроб сред мъжете, което е пряко свързано с пушенето и има по-ниска смъртност по общо четири онкологични диагнози в сравнение с европейските държави и то при същата употреба на никотин – около 22%.

Шведският опит привлича вниманието на Европа

Въпреки че докладът не прави категоричен извод за причинно-следствената връзка между увеличената употреба на бездимни продукти и спада на пушенето, съвпадението между двете тенденции е трудно да бъде пренебрегнато. Данните показват паралелно протичащи тенденции – значително намаляване на пушачите и все повече употребяващи бездимни алтернативи.

На този фон Швеция вече се разглежда като своеобразна лаборатория за политиките по намаляване на вредата. И се сочи за успешен пример за борба с пушенето, което успява да намали с над 30% за половин век. За сравнение в България тенденцията почти не се е променила и пушачи днес са близо 40% от българите.