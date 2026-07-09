ЦСКА се завърна с победа в Европа

ЦСКА се завърна в Европа с победа с 3:2 над Дери Сити! Хората на Христо Янев доминираха на стадион "Васил Левски" и заслужено спечелиха първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, но не успяха да вземат комфортна преднина, която да им гарантира класирането още преди реванша в Ирландия, пишат от Gol.bg

С два гола за армейците блесна Йоанис Питас, а капитанът Бруно Джордао заби феноменално попадение. За Ирландците се разписаха Лиъм Бойс и Джеймс Олаинка.

Домакините обаче вместо да си осигурят класирането още след двубоя в София накрая трепериха дори да не изпуснат победата. „Червените“ много леко допуснаха двата гола в мрежата на Лапоухов.

Почти сигурно победителят от двойката ЦСКА – Дери Сити ще се изправи срещу азербайджанския Карабах в следващия кръг.

Двубоят започна вяло и в началните минути липсваха опасности пред двете врати, като в началните моменти Дери владееше повече топката.

ЦСКА получи пряк свободен удар на границата на наказателното поле в 12-ата минута след нарушение срещу Исак Соле. С изпълнението се нагърби Петко Панайотов, но опитът му премина над вратата.

Шест минути по-късно Йоанис Питас отправи първия точен удар с глава. Панайотов центрира от десния фланг, получи се рикошет и кипърецът стреля, право в ръцете на Брайън Меър.

ЦСКА поведе в резултата в 19-ата минута. След изстрел на Панайотов имаше рикошет и корнер за "червените". Стефано Сенси центрира, гостите не изчистиха добре, а Питас овладя и с техничен удар от въздуха, насочен към горния ляв ъгъл, матира стража на Дери.

Три минути след това Фьодор Лапоухов не се намеси добре при подаване от статично положение. Последвалият корнер не доведе до опасност за тима на Христо Янев.

"Бонбонените райета" изравниха резултата в 31-ата минута. Защитата на ЦСКА не се подреди правилно при статично положение, изпълнено от Майкъл Дъфи. Капитанът на Дери намери Лиъм Бойс, който с доза късмет преодоля Лапоухов.

Четири минути преди края на първата част отборът на Христо Янев възстанови аванса си. След хубава комбинация Сенси подаде на капитана Бруно Жордао, който се разписа с мощен удар от далечно разстояние, навестил левия ъгъл.

В 53-ата минута ЦСКА стигна до трети гол. Питас напредна в центъра и подаде към Пастор вдясно. Защитникът върна топката към нападателя, който вкара второто си попадение в мача.

Малко след това Исак Соле се освободи технично от съперник, но изстрелът му от дистанция бе неточен.

Попадение на Дери не бе признато

В 66-ата минута гол на гостите не бе признат заради засада на Бойс, който бе изведен с пета. Преди това останаха и съмнения за нарушение срещу Сенси в центъра.

Десет минути по-късно Сенси проби към границата на наказателното поле, но ударът му бе неточен.

В 80-ата минута Питас намери Сенси в пеналтерията. Италианецът си освободи пространство за изстрел, който бе блокиран от бранител на Дери.

Дери Сити върна едно попадение в 89-ата минута. Бари Котър центрира към далечната греда от десния фланг. Патрик МакКлийн свали с глава, а Джеймс Олаинка нямаше как да пропусне от близко разстояние.

До края нямаше време за повече и ЦСКА поне се завърна с победа в Европа.