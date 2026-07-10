Сблъсъци в украинския град Лвов заради военната мобилизация

Украинските власти започнаха в четвъртък разследване на избухнали ден по-рано сблъсъци в западния град Лвов, свързани с военната мобилизация, предаде агенция Ройтерс. Това е пореден знак за нарастващо напрежение около военната мобилизация в петата година от войната с Русия, посочва агенцията.

Прокуратурата съобщи, че късно в сряда група хора са блокирали служители на структурите, които отговарят за мобилизацията, и са преобърнали автомобила им. Това е довело до по-мащабни сблъсъци с полицията и военнослужещи.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна остро осъди нападението, но същевременно заяви, че ще провери действията на служителите по мобилизацията за евентуални нарушения.

Кадри, излъчени в четвъртък от украинската обществена телевизия, показват как тълпи обкръжават автомобили в тъмен жилищен квартал, скандират „Позор!“ и разкъсват униформата на един от служителите.

Инцидентът е поредният от серия нападения срещу служители, ангажирани с мобилизацията, които подчертават отдавна натрупващото се недоволство от начина, по който украинската армия попълва редиците си, за да се противопостави на по-многобройната и по-добре въоръжена руска армия, отбелязва Ройтерс.

Военните усилия на Киев разчитат на мащабна мобилизация, която беше съпътствана от съобщения за злоупотреби и корупция. Това допълнително отслаби желанието за военна служба въпреки новите мерки за насърчаване на украинците да се записват в армията.

Миналия месец информации за грубо отношение и смъртни случаи извън бойните действия в известно украинско щурмово подразделение предизвикаха обществено възмущение и призиви за разследване, припомня агенцията.

(БТА)